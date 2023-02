Les assureurs maintiennent leurs tarifs en dessous du niveau de l'inflation

Selon le comparateur d'assurances en ligne, les prix de l'assurance automobile ont augmenté de 2,88% par rapport à l'année 2021, répercutant modérément l'inflation. « Après deux années contraintes par la crise sanitaire, la prime d'assurance auto 2022 est à l’image d’un usage de la voiture revenu à une quasi-normalité : un trafic plus dense entrainant davantage de sinistralité et par conséquent, des primes d’assurance plus élevées. La hausse des coûts des matières premières, et notamment ceux des composants électroniques pour les véhicules, explique également l’augmentation subie cette année. Néanmoins, nous tenons à souligner une hausse contenue grâce au pack anti-inflation, une mesure instituée par le ministère de l’Économie pour protéger le pouvoir d’achat des Français, et qui incite les assureurs à maintenir leurs tarifs en dessous du niveau de l’inflation en 2022 et 2023 », commente Itzal Arbide, P-DG de Le Lynx.fr. En moyenne, les Français déboursent 645 euros par an pour assurer leur véhicule. Dans le détail, les primes d'assurance automobile sont les plus élevés en Île-de-France et dans la région PACA, avec des moyennes respectives de 735 € et 730 € par an, notamment en raison d’une sinistralité plus élevée liée à leur forte densité de population. A l’inverse, la Bretagne a une prime de 527 euros par an en moyenne, soit 28,8% moins élevée par rapport à la région parisienne. Dans son ensemble le Grand-Ouest affiche des primes aux alentours de 568 euros par an pour les Pays-de-La-Loire et de 579 euros par an pour la Nouvelle-Aquitaine.

Des variations importantes entre les constructeurs

En outre, l'année 2022 ne fait pas exception : les jeunes conducteurs payent cher leur assurance. Avec l’augmentation des tarifs assurantiels les moins de 25 ans vont devoir payer environ 1 036 euros par an pour assurer leur véhicule, soit une moyenne en hausse de 65 euros par rapport à l’année précédente. Au contraire, Le Lynx.fr observe une baisse de 1,41% en 2023 de la prime dédiée aux séniors soit une moyenne de 419 euros par an. Cependant, les conducteurs aguerris sont sujets au bonus-malus : un conducteur prudent s’acquitte d’une prime moyenne d’environ 520 euros par an, alors qu’un conducteur malussé doit verser plus de 1 070 euros chaque année en moyenne pour assurer son véhicule. Par ailleurs, le type de stationnement fait également partie des variables. La voie publique est considérée comme le type de stationnement le plus risqué, avec une prime moyenne qui s'élève à 709 euros par an, alors que les garages individuels privés et jardins clos bénéficient d’une prime aux alentours de 591 euros par an, soit 16,6 % en dessous du stationnement sur la voie publique.

Enfin, le baromètre du comparateur d'assurance en ligne s'est intéressé à l'influence des marques automobiles sur les tarifs assurantiels. Dacia se hisse en haut du podium pour la prime la moins chère, avec une moyenne de 484 euros par an, suivi par Citroën (577 euros par an) et Kia (580 euros par an). De leur côté, les marques allemandes affiche des tarifs plus onéreux, notamment BMW et sa prime moyenne qui s'élève à 817 euros par an, précédé par Audi avec la moyenne la plus haute aux alentours de 826 euros par an.