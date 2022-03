Les astuces les plus efficaces pour enlever les rayures sur la carrosserie

Diagnostiquer l'importance des rayures

Avant de vous lancer dans la réparation d'une rayure sur carrosserie , il est indispensable de poser votre diagnostic. Cette étape est nécessaire pour savoir quelle technique adopter afin de redonner l'éclat d'origine à votre voiture. Pour cela, examinez minutieusement sa carrosserie. Si vous constatez une éraflure blanche, la rayure a atteint la tôle. Vous pouvez vous en assurer en passant un ongle sur la trace : si celle-ci accroche, cela signifie que la rayure est profonde. Dans le cas contraire, seul le vernis aura été égratigné et la trace ne se verra que lorsque vous vous en approcherez de très près. Parfois, elle peut être même être confondue avec une simple tâche.

Effacer facilement les rayures superficielles

Pour cela, vous avez le choix entre un traitement naturel ou le recours aux produits du commerce spécifiques.

Les remèdes naturels

Vous fumez ? Ne jetez pas la cendre de votre cigarette ! Mouillez un chiffon microfibre, saupoudrez-le de cendre et tamponnez la rayure.

Vous pouvez aussi utiliser du dentifrice, reconnu pour son pouvoir naturellement abrasif. Enroulez un linge fin autour de votre doigt et prélevez une bonne dose de pâte pour l'appliquer sur la rayure. Il ne reste plus qu'à polir doucement, laisser sécher et retirer le dentifrice avec un torchon propre.

Le papier journal est également assez abrasif pour effacer une micro-rayure sans ternir la carrosserie. Roulez-le en boule et mouillez-le un peu pour lui permettre de bien glisser sur la surface.

La pierre d'argile blanche est tout aussi efficace. Il suffit d'humidifier un chiffon et de tapoter légèrement la pierre d'argile, avant de frotter délicatement la zone abîmée. Une fois que la surface de la carrosserie est sèche, essuyez avec un chiffon propre.

Les produits spécialisés

La crème à polir pour les meubles en bois permet de supprimer facilement les petites éraflures. Déposez un peu de produit sur un linge, frottez légèrement et terminez en passant un chiffon sec.

Le rouge à polir est également adapté : prenez une peau de chamois ou un chiffon microfibre, mettez de la pâte dessus et faites des petits mouvements circulaires sans trop appuyer.

Pensez aussi au polissage. Pour cela, il vous faut un dégraissant pour nettoyer les salissures et une noisette de polish, aussi appelé lustreur, afin d'éliminer la rayure. Frottez délicatement, laissez agir quelques minutes et essuyez à l'aide d'un chiffon propre.

Se débarrasser définitivement des rayures profondes

N'attendez pas pour agir ! Une rayure profonde non traitée peut en effet laisser place à des traces de rouille et dégrader davantage la carrosserie. Si l'entaille atteint la couche de peinture, un polish de qualité peut faire l'affaire, à condition toutefois d'exercer une pression un peu plus forte au moment de frotter. En revanche, une rayure qui laisse apparaître la tôle nécessite l'utilisation d'un papier de verre peu abrasif pour lisser les aspérités. Enlevez la poussière avec un chiffon doux avant d'appliquer un antirouille. Étalez le produit avec un pinceau très fin sur l'intégralité de la surface concernée. Puis, comblez le creux avec de la peinture au moyen d'un stylo de retouche. Laissez sécher une à deux heures. Pour un résultat irréprochable, secouez bien le crayon et faites attention de ne pas dépasser ! De même, veillez à choisir rigoureusement la couleur de la peinture. Pour ne pas vous tromper, sa nuance est indiquée dans la notice de votre véhicule. N'hésitez pas à répéter l'opération si vous trouvez que la teinte n'est pas suffisamment intense. Terminez en recouvrant la surface d'un vernis.

Pour un rendu parfait, il est important de respecter le temps de séchage indiqué sur le produit. N'oubliez pas d'essuyer minutieusement la carrosserie avant de le laisser sécher pour obtenir une surface parfaitement lisse. Une fois la rayure effacée, lustrez la carrosserie avec un chiffon microfibre. Votre voiture sera comme neuve ! À noter que les entailles très profondes et étendues exigent le recours à un professionnel.

