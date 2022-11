Les automobilistes s’intéressent aux lubrifiants utilisés dans leur voiture

Selon cette étude, 77% des automobilistes interrogés déclarent qu’ils aimeraient que leur atelier leur précise le lubrifiant qu’ils ont l’intention d’utiliser dans le cadre d’un entretien programmé et 79 % indiquent qu’ils souhaiteraient que ce même atelier leur propose un choix de différents produits lubrifiants adaptés. Et ce afin qu’ils puissent décider lequel convient le mieux à leurs besoins et à leur budget. De même, 79 % souhaitent en savoir plus sur les lubrifiants premiums qui peuvent améliorer les performances, l’efficacité et la durée de vie globale du moteur de leur voiture.

Si on demande aux automobilistes sondés à qui ils font le plus confiance pour obtenir des conseils d’expert sur les lubrifiants, leur source de recommandations préférée est les ateliers automobiles (30 %), tandis que 18 % des personnes interrogées préfèrent suivre les conseils du constructeur automobile. Les ateliers ont aussi un impact beaucoup plus important sur les décisions d’achat de lubrifiant que les sources d’information en ligne (10 %).

Layla Yebaile, responsable marketing service et entretien chez Castrol, déclare : « Notre étude montre que les clients s’intéressent vraiment aux lubrifiants qui sont utilisés dans leurs véhicules. Ils veulent avoir le choix et souhaitent vraiment qu’on leur présente les lubrifiants premium et les avantages de ces produits en termes de durée de vie prolongée. Les lubrifiants premium offrent aux clients une protection supplémentaire de leurs moteurs. Aujourd’hui, cela est particulièrement important, car les clients souhaitent éviter les dépenses liées aux réparations imprévues, le coût de la vie continuant à affecter le budget des ménages ».