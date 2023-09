Les automobilistes sont-ils satisfaits de l’accueil téléphonique des garages ?

Réseau constructeur, centre auto, réseau multimarque ou encore carrosserie… peu importe leur segment, les garages français se doivent d’accueillir leurs clients de la meilleure manière possible. Et cela commence généralement lors d’une conversation téléphonique, qui n’est autre que la première impression que les automobilistes retiendront de leur interlocuteur professionnel. Afin de comparer les résultats de chaque garage, Allogarage récolte tous les quatre mois depuis septembre 2016 des avis clients vérifiés et donnés à chaud. 24 constructeurs, 9 enseignes de centres auto, 10 réseaux multimarques et 5 réseaux de carrosseries sont concernés par ces échantillons d'appels.

Renault en tête des réseaux constructeurs

Entre le 1er mai et le 31 août 2023, 6 550 opinions ont ainsi été reçues afin d’analyser la qualité de cet accueil téléphonique dans les garages de l’Hexagone. Il en résulte notamment que 64 % des automobilistes interrogés se déclarent à minima « satisfaits » de cette première conversation. Soit trois points de perdus par rapport au baromètre de mai dernier. La part de clients « très insatisfaits » passent notamment de 21,4 % à 24,2 %. Si on regarde plus en détail les avis donnés sur les réseaux constructeurs, on remarque la chute brutale de Volvo. En première position lors du dernier baromètre (avec 73 % de satisfaction), le réseau de la marque suédoise n’est plus qu’à 56 %. Déjà bien placé en début d’année, Renault (66 %) confirme en prenant la première place de BMW (64 %). Mercedes est en dernière position avec 38 % de satisfaction téléphonique.

La Corse inverse son classement

Dans les centres autos, la bataille se poursuit entre Euromaster (72 %) et Point S (70 %), ce dernier cédant sa première place de justesse. Chez les centres multimarques, Eurorepar Car Service est en tête avec 78 % de satisfaction quand Top Carrosserie domine son segment (72 %). Enfin, concernant les régions, l’Ile de France continue d’être le mauvais élève et stagne à dix points sous la moyenne nationale des garages. Lanterne rouge dans le baromètre de mai dernier, la Corse se place en première position de la satisfaction téléphonique avec 78 % de bons retours. Preuve que tout peut changer en quatre mois.