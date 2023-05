Tesla alimente les maisons en électricité avec Powerwall

Alors que le patron de Tesla, Elon Musk, et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés pour parler intelligence artificielle et voiture électrique à l’Élysée, en amont du sommet Choose France consacré à l'attractivité du pays, le constructeur américain a dévoilé la troisième génération de son Powerwall, une super-batterie capable d’alimenter en énergie une maison tout entière en stockant l’énergie. Avec une nouveauté de taille...

Lancé en 2015, le Powerwall de Tesla œuvre à rendre les maisons qui en sont équipées autonomes en énergie. Cette batterie lithium-ion de 13,5 kWh nécessitait toutefois une installation particulièrement onéreuse puisque le produit en lui-même coûte environ 10 000 d’euros, prix auquel doit s’ajouter celui d’un panneau solaire, faisant grimper la facture totale à environ 25 000 euros. Enfin, ça c’était avant puisque, dorénavant, il ne sera plus obligatoire d’acheter ces dispositifs photovoltaïques pour profiter de ces batteries de stockage.

Le marché français pas (encore) concerné

Assurant de faire fonctionner une maison avec des appareils électroniques de base ainsi qu’une voiture de la marque pendant au moins 24 heures même par temps nuageux, le Powerwall participe au programme Solar Roof de Tesla, inauguré en 2020 et ambitionnant de transformer le constructeur automobile en fournisseur d’électricité. Néanmoins, depuis près de deux ans, les ventes de Powerwall avaient été stoppées pour cause de pénurie de composants. La crise semblant passée, Tesla relance donc la commercialisation de cette innovation, avec quelques changements cependant puisque leur achat ne sera plus conditionné à l’équipement de panneaux solaires.

De même, l’avènement du Powerwall a induit la création de Tesla Electric. Or, cette division chargée de revendre cette électricité sur un réseau dédié, diversifiant les sources de revenus de la firme propose à présent, elle aussi, une nouvelle option : permettant aux membres ayant souscrit à sa formule de recharger les Powerwall au moment le plus opportun grâce à l’énergie accumulée par tous les utilisateurs. Malheureusement, pour le moment, seuls quelques « marchés américains sélectionnés » sont concernés par cette évolution, explique Tesla. Le constructeur indique néanmoins « évaluer les prochaines zones à desservir ». Elon Musk étant attendu à Versailles pour le sommet Choose France, une venue qui a demandé « des mois de travail et de négociations derrière » comme l’a déclaré le ministre de l’Economie Bruno Le Maire sur BFMTV, des annonces impliquant la France sont peut-être à prévoir.