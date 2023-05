Les batteries électriques de Tesla seraient-elles increvables ?

Chaque année, Tesla publie son « Impact Report » qui met en évidence l'impact de son activité sur l'environnement. Le rapport 2022 contient près de 200 pages et révèle, en quelques lignes, des informations importantes sur la dégradation de la capacité de ses batteries, avec des résultats étonnants.

Bien évidemment, il s’agit d’une donnée déclarative de la part de constructeur et non une expertise indépendante, mais cela révèle du moins l’importance stratégie de la durabilité de cette batterie pour Tesla.

Les batteries Tesla sont connues pour leur durée de vie assez longue, avec une garantie de 8 ans pour les voitures neuves. Rappelons que Tesla a confirmé son ambition de vendre 20 millions de véhicules dans le monde d'ici à 2030, avec un investissement de 175 milliards de dollars. Pour y parvenir, le constructeur souhaite continuer à avoir une longueur d’avance sur deux éléments clés : les batteries embarquées dans ses voitures et la recharge rapide.

Perte de 12 % de capacité de batterie après 320 000 kilomètres

Le rapport annuel « Impact Report » 2022 de Tesla affirme que la capacité de ses batteries ne diminue que de 12 % après plus de 321 900 kilomètres parcourus. Ce rapport concerne spécifiquement la dégradation des batteries des Model S et Model X, qui ont été commercialisées plus tôt et pour lesquelles Tesla dispose de plus de données.

Une durée de vie au-delà de 240 000 kilomètres en Europe !

La perte de capacité de 12 % implique que les batteries perdent 1 % de leur performance tous les 30 000 kilomètres approximativement, ou tous les 67 cycles théoriques de charge complète si chaque charge permet de parcourir les 402 kilomètres d’autonomie effective. L’âge de la batterie est également un facteur important pour évaluer sa dégradation, surtout si la voiture n'est pas utilisée régulièrement.

Meilleure résistance aux États-Unis qu’en Europe

« Même après 320 000 kilomètres, nos batteries ne se dégradent que de 12 % », déclare le constructeur américain dans son rapport annuel. « Comme nous vendons des véhicules électriques depuis plus d'une décennie, nous disposons d'un ensemble de données fiable qui nous montre la dégradation de la batterie au fil du temps. Nous estimons qu'un véhicule est mis au rebut après environ 320 000 kilomètres d'utilisation aux États-Unis et environ 240 000 kilomètres en Europe. » À noter cette différence de dégradation entre les États-Unis et l’Europe de près de 80 000 kilomètres.

Les chiffres de Tesla sont plutôt rassurants, surtout si on les compare aux garanties offertes par les constructeurs, qui sont généralement de 8 ans ou 160 000 kilomètres, pour une capacité ne descendant pas sous 70 %. Tesla estime que la durée de vie moyenne d’une voiture est de 240 000 kilomètres en Europe, donc une dégradation inférieure à 12 % à cette échéance.

La batterie : au cœur de la stratégie de Tesla

Dans ce même rapport, Tesla rappelle que « les batteries sont le moteur de la mission de durabilité de Tesla. Nos cathodes et anodes contiennent des minéraux essentiels tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le cuivre, le graphite, le manganèse, le fer et le phosphore ». Et d’ajouter que « le taux de croissance de la production cellulaire de Tesla augmentera la demande de minéraux minier primaires - ceux-ci sont essentiels pour la transition vers l'énergie durable ».

Rappelons que les batteries de Tesla se distinguent des autres par leur densité énergétique élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker plus d'énergie dans un espace plus réduit. Elles sont composées de milliers de cellules cylindriques lithium-ion, fabriquées en interne, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur, prolongeant la durée de vie de la batterie et améliorant la performance en termes de vitesse de charge et de décharge.

Tesla a également développé un système de gestion de batterie sophistiqué, appelé "Tesla Battery Management System" (BMS), qui surveille en temps réel l'état de chaque cellule de la batterie et optimise son fonctionnement en fonction des conditions de conduite et de charge. Cela permet une utilisation optimale de la batterie, ce qui prolonge sa durée de vie.