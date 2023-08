Les batteries sont-elles trop négligées lors des interventions en atelier ?

Le spécialiste des chargeurs de batterie, CTEK, qui écoule par an plus d’un million de produits, a réalisé une étude auprès de 700 garagistes pour en savoir plus sur leurs pratiques en lien avec les batteries des véhicules.

Premier enseignement : plus de 85% des demandes des clients liées à la garantie des batteries sont en fait dues à son mauvais entretien ou à un manque de charge, et non pas à un défaut de la batterie en elle-même.

Environ 20% des techniciens rapportent que sur 10 véhicules, entre 3 et 5 sont concernés par un problème lié à la batterie. 80% d’entre eux constatent également qu’il y a plus de véhicules présentant des problèmes liés aux batteries qu’il y a 3 ans.

Lors des révisions, il a été observé qu’une batterie peut perdre 10 % de sa charge. « En effet, les différentes intervenions et l’immobilité peuvent significativement faire diminuer le niveau de charge d’une batterie. Il est donc primordial d’accorder une attention particulière aux batteries lorsqu’un véhicule entre en atelier » explique CTEK qui rappelle quelques bonnes pratiques pour assurer des diagnostics fiables et des interventions en tout sécurité.

Attention avec les boosters

Toute intervention sur un véhicule sollicite la batterie, il est essentiel de prévoir un support de batterie pour assurer le bon déroulement des interventions. Aussi, les boosters ne doivent être utilisés qu’en cas d’urgence pour redémarrer un véhicule dont la batterie est à plat, et non pas lors d’interventions de réparation ou de diagnostic sur un véhicule. Cette pratique viendrait sérieusement endommager la batterie.