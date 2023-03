Les bornes de recharge Métropolis s’implantent en Essonne

Le maillage Métropolis continue de s’étendre. Après Choisy-le-Roi, Montrouge ou Issy-les-Moulineaux c’est désormais à Morangis de se trouver équipée d’une station de recharge pour véhicules électriques. Située sur le parking public au 2 rue de l’Eglise, celle-ci offre cinq points de charge, dont quatre points de charge rapide Express qui délivre des puissances électriques allant jusqu’à 150 kW et permet de récupérer 100 km d’autonomie en 10 minutes seulement.

Une tarification au kWh

En plus de déployer des bornes ergonomiques avec indicateurs de leur état ou de leur disponibilité et écrans tactiles interactifs, cette nouvelle station assure une facturation de la charge au kWh en fonction de la consommation effective, selon la vitesse de charge choisie et la quantité d’énergie délivrée. Enfin, pour éviter l’effet ventouse des véhicules électriques une fois le plein de la batterie effectué, le temps d’occupation de l’emplacement à la fin de la recharge sera lui aussi facturé au quart d’heure.

Objectif : 5 000 bornes et 130 communes

Avec l’installation de bornes de recharge à Morangis, Métropolis débute son implantation dans l’Essonne. Le groupement d’entreprises composé du fabricant de bornes e-Totem, de l’acteur des infrastructures de recharge SPIE CityNetworks ou encore de SIIT, investisseur spécialisé dans le secteur des infrastructures en Europe, vise à atteindre l’ancrage de 5 000 bornes sur 130 communes métropolitaines (hors Paris). Ce projet global, lui, s’inscrit dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité durable menée par la Métropole du Grand Paris. « À l’heure actuelle, 49 communes ont déjà rejoint le dispositif métropolitain, ce qui représente 204 stations et plus de 860 points de charge », rappelle Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.