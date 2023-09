Les camions autonomes d’Inceptio Technology continuent de séduire

En pleine expansion depuis ses cinq ans d’existence, Inceptio Technology continue de bouleverser le transport de marchandises en Chine. Après avoir annoncé en mai dernier que 40 millions de kilomètres ont été parcourus en conduite autonome sans le moindre accident, l’entreprise a profité de son Tech Day annuel pour faire un nouveau bilan. À Shanghai, l’entreprise autoproclamée « leader chinois dans le développement de technologies de conduite autonome pour les camions » a fièrement déclaré avoir passé cet été le cap symbolique des 50 millions de kilomètres avalés sans incident.

Autrement dit, ce ne sont pas moins de 50 000 trajets qui ont été réalisés sur 340 itinéraires pour plus de 100 clients dans le domaine du fret et de la logistique. Le tout principalement dans l’Est de la Chine. Ces succès semblent avoir convaincu de nouvelles sociétés de passer à la conduite autonome puisque STO Express a notamment fait commande de 500 camions L3 passés par les ateliers d’Inceptio Technology.

Des camions autonomes plus sécuritaires

La présence croissante de camions autonomes sur les autoroutes chinoises impose également aux assureurs de s’adapter. Dans cette optique, un accord de coopération a été passé avec China Pacific Insurance Co (CPIC) pour concevoir de nouveaux produits d'assurance innovants et spécifiquement adaptés aux camions autonomes. Le but étant, selon Julian Ma, fondateur d’Inceptio, de trouver « des solutions d'assurance qui contribueront à accélérer encore davantage l'adoption massive des camions autonomes. »

Les deux entreprises ont profité de l’évènement pour dévoiler à Shanghai les résultats de deux études conjointes présentant les retours de ceux que l’on appelle désormais les « opérateurs de camions autonomes » d’Inceptio. Ils assurent s’être senti « 35 % moins fatigués physiologiquement et 11 % moins fatigués psychologiquement que les conducteurs de camions classiques. » Ces enquêtes ont été réalisées sur 134 trajets couvrant au total 120 000 kilomètres d’opérations commerciales chinoises. Ces rapports annuels révèlent que leurs véhicules « sont 75 à 99 % plus performants que les camions conduits par des humains selon une série d'indicateurs de sécurité. » Toujours d’après l’étude, ils n’auraient enregistré que « 0,1 avertissement de collision sur 100 kilomètres, un chiffre 98 % moins élevé que pour les camions conduits par l'homme. »

Des ambitions européennes ?

Le facteur économique semble également être déterminant pour convaincre les transporteurs chinois d’adopter les technologies autonomes. Pendant le Tech Day, les équipes d’Inceptio ont tenté de prouver que leurs camions permettent d’accroître la sécurité, de gagner en efficacité énergétique mais aussi et surtout de réduire les coûts. Dans les chiffres, cela donne entre 20 et 50 % d’économies sur la main d’œuvre et entre 2 et 10 % sur la consommation de carburant. Pendant sa présentation, le PDG d’Inceptio a également abordé les plans d’expansion de son entreprise. Julian Ma a laissé entendre qu’une entrée sur le marché européen était tout sauf exclue et qu’elle devrait intervenir « peu de temps après » celle au Moyen-Orient, prévue pour 2024. Autant dire que ça ne saurait tarder.