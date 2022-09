Les carrossiers font leur rentrée avec Iveco

Iveco a annoncé le démarrage des premières formations dans le cadre du programme Premium Partner, lancé à la dernière édition du salon Solutrans. À travers ce programme, Iveco met à la disposition des carrossiers son expertise technique et en matière de transition énergétique, et « les ressources nécessaires pour maximiser l’adéquation entre le châssis et la carrosserie ». Le constructeur a récemment entamé les premières sessions de formation croisées, d'une part les carrossiers bénéficient de formations sur véhicules, et d'autre part, le réseau Iveco se forme sur les produits et les services proposés par les carrossiers. Ces formations croisées, élaborées avec le support d'Iveco Academy, ont pour but de renforcer les relations entre Iveco et les carrossiers sur le terrain.

De nouvelles formations à venir

Au cours de cette formation, les carrossiers ont pu améliorer leurs connaissances des châssis, des interfaces, ainsi que du site internet carrossiers développé par le constructeur. De son côté, le réseau Iveco a pu bénédicier des sessions de formations ont été organisées chez les carrossiers Fassi - Marrel et Palfinger. Lors de ces formations, les carrossiers ont présenter les missions et types de carrosseries associés, les configurations de châssis selon les usages, ainsi que les prises de mouvement et prédispositions équipements.

Les retours positifs de ces cessions confortent Iveco a lancer de nouvelles formations avec d’autres carrossiers dans les mois à venir.