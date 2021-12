Les centres Points S et 1807 Lacharette font cause commune

Des centres d'entretien du réseau Point S seront désormais systématiquement adossés aux nouvelles ouvertures des sites de 1807 Mobility Groupe, plus connu pour son enseigne de véhicules d'occasion 1807 Lacharette. Les premiers fruits de ce partenariat sont attendus à Toulouse, Salon-de-Provence, Istres et Cavaillon.

Point S et 1807 Mobility Groupe ont trouvé un terrain d'entente pour développer conjointement leurs activités. Dans le cadre d'un partenariat exclusif noué entre les deux entreprises est prévue « l'ouverture d'un centre Point S Entretien Auto pour toute ouverture d'un centre 1807 Lacharette, spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion reconditionnées à neuf ». Pour 1807 Mobility Groupe – entreprise familiale fondée au début du XIXe siècle –, un tel rapprochement est la suite logique du développement en cours d'une offre de mobilité globale.

« En nous rapprochant de Point S, nous nous adaptons aux nouvelles attentes des consommateurs. En effet, aujourd’hui, les automobilistes sortent de plus en plus des réseaux traditionnels de l’automobile et se tournent vers les centres-autos et les spécialistes pour l’entretien de leur véhicule et le pneumatique. La notoriété mais surtout les valeurs du réseau Point S nous correspondent bien. Comme eux, nous sommes pragmatiques, indépendants et tournés vers la satisfaction clients. Et nous partageons aussi une même vision de l’avenir de la mobilité », commente Romain Bouteiller, directeur général de 1807 Mobility Groupe dont le siège est basé à Cavaillon et l'ancrage historique dans le sud de la France.

>> À lire aussi : Lacharette 1807 au galop vers les entreprises

« Nous sommes très heureux de nous rapprocher d’un groupe historiquement spécialisé dans les ventes automobiles. En tant que groupe d’indépendants, nous avons tout intérêt à unir nos forces pour engager des diversifications stratégiques et porteuses pour l’avenir. Nos métiers sont complémentaires et nous développons nos activités grâce à de telles synergies. Point S reste plus que jamais une bonne alternative et une profitabilité assurée, à tous ceux qui ont fait carrière dans la vente automobile et doivent dès à présent se tourner vers l’entretien multimarque », abonde pour sa part Christophe Rollet, directeur général de Point S.

Les premières ouvertures conjointes ont eu lieu dans les Bouches-du-Rhône à Salon-de-Provence et Istres, dans le Vaucluse en Avignon et à Cavaillon ainsi qu'en Haute-Garonne, à Toulouse.