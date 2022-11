Les chargeurs éco-responsables ont leur label

Dans le cadre du programme EVE (Engagements volontaires pour l’environnement – transport et logistique), le label Fret21 vient d’être lancé pour récompenser les chargeurs éco-responsables. Il s’agit de valoriser le niveau de performance énergétique et environnementale et la maîtrise des données.

Face à l’urgence climatique, le secteur des transports accélère sa transition énergétique et écologique : le programme EVE (Engagements volontaires pour l’environnement – transport et logistique), porté par l’Ademe, Eco CO2 et les organisations professionnelles du secteur (AUTF, CGF, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et soutenu par le gouvernement, lance le Label FRET21 pour les chargeurs.

Il va permettre aux entreprises d'être officiellement qualifiées d'éco-responsables en apportant la preuve de leur haut niveau de performance énergétique et environnementale et de leur maîtrise des données de l’activité transport et logistique.

Un cahier des charges et des évaluations exigeants

Pour pouvoir prétendre au label, l’entreprise candidate doit répondre à sept conditions qui permettent de s’assurer de la maturité de la démarche. Ensuite, les données et les pratiques de l’entreprise sont évaluées en 12 critères de notation (qualité des données disponibles, prestataires engagés, part de modes alternatifs à la route et d’énergies décarbonées dans le mode routier, etc.) par des auditeurs indépendants.

La candidature est ensuite examinée en comité de labellisation par les co-porteurs du programme (Ademe, Eco CO2 et l’AUTF, organisation professionnelle représentant les chargeurs) et le gouvernement (ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique) afin de valider son obtention. Le label Fret21 n’est pas définitif et est attribué pour une durée de trois ans.

Le label Fret21 sera officiellement présenté à l’occasion d’un webinar le mardi 6 décembre 2022 à 11heures.

Huit groupes ont choisi de faire partie des pionniers de ce label : Boulanger, Eqiom, France Boissons, Gémo, Leroy Merlin, RSB, Isover et Placo (groupe Saint Gobain) et Société des Carrières de Vignats et de Normandie.