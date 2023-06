Les chemins de Renault et Mercedes se séparent

Lors de la présentation fin 2022 de la Megane E-Tech au Hangar Y de Meudon, pas encore restauré et aménagé en espace d’expositions, Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, croyait encore à l’avenir du partenariat avec Daimler. Il évoquait de nombreux projets à l’étude et de beaux accomplissements à venir dans plusieurs domaines. Ce temps semble révolu et on a plutôt l’impression la source des projets se tarit, qu’on éteint les lumières.

Mercedes n’embarque pas dans le projet de véhicules utilitaires FlexEvan de Renault

Dernier épisode en date, Mercedes a indiqué qu’il ne souhaitait pas être partie prenante de l’ambitieux programme FlexEvan, un pilier de la stratégie de Renault qui embarque notamment Qualcomm (avec son supercalculateur Snapdragon qui unifie l’ensemble des calculateurs traditionnels), mais aussi Google (avec sa plateforme Cloud). Les premiers résultats sont attendus en 2026, avec le successeur électrique du Trafic et son cousin Nissan Primastar, avant une application à la nouvelle Megane E-Tech.

>> À LIRE AUSSI : Renault veut marcher dans les pas de Tesla

Mercedes reste focalisé sur sa plateforme VAN.EA et son ancrage premium

L’avantage de ce programme réside dans une réduction des coûts, estimée aux alentours de 30 % par projet, et par une multiplication des possibles grâce à une technologie de châssis dit « skateboard », qui permet de décliner beaucoup de silhouettes et de configurations. Renault Trucks, qui appartient au groupe Volvo Trucks, pourrait rejoindre le projet. Ce ne sera pas le cas de Mercedes qui préfère se concentrer sur sa plateforme VAN.EA et sur son positionnement premium.

La collaboration Twingo/Smart n’a pas relevé le défi du segment A

La collaboration entre les équipes de Renault et de Daimler semble au point mort. Pourtant, le constructeur chinois Geely, qui sera l’une des clés de voûte de la future filiale Horse de Renault, est devenu le premier actionnaire de Daimler. Le dieselgate a considérablement réduit les échanges de moteurs entre les deux groupes, Renault limitant d’ailleurs sa production. Par ailleurs, le programme Twingo/Smart n’a pas eu les résultats escomptés et malgré les synergies économiques, les modèles disparaîssent. Hormis le Mercedes Citan, cousin du Renault Kangoo, plus aucune coopération n’est active.

Pas de nouveau projet Renault-Daimler connu à l’agenda

Il ne reste rien de l’accord technologique et industriel conclu entre les deux groupes en avril 2020, accord qui avait un prolongement capitalistique comme Carlos Ghosn les appréciait. En novembre 2021, Daimler a annoncé qu'il allait vendre l'intégralité de sa participation de 3,1 % dans Renault, 9,2 millions d'actions. En outre, aucun nouveau projet n’est actuellement à l’agenda, « même si tous les contacts ne sont pas rompus, loin de là », nous explique-t-on.