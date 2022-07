Les clients particuliers représentent 84 % des commandes de la Citroën Ami

Le quadricycle aux chevrons est commercialisé dans onze pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. En juin dernier, le modèle a fait son entrée au Royaume-Uni et en Turquie.

Destinée à conquérir la sphère internationale, la Citroën Ami est déjà commercialisée au sein de neuf pays européens depuis son lancement en avril 2020. La petite compacte tricolore est désormais accessible aux clients professionnels et particuliers anglais et en Turquie. Dès l’annonce de ses tarifs, le 24 mai dernier, au Royaume-Uni, 2 000 pré-commandes ont déjà été enregistrées. En Turquie, le modèle a principalement été proposé aux professionnels à partir de septembre 2021. 400 d’entre eux se sont montrés intéressés. Seuls 50 exemplaires ont été mis à la vente pour les particuliers. Ils ont été vendus en ligne en 25 minutes. Les premières livraisons sont prévues courant août prochain.

Un marché en plein boom en France

En deux ans et demi de commercialisation, la Citroën Ami (toutes versions confondues) a totalisé plus de 23 000 commandes sur l’ensemble des marchés. La France est le plus important d’entre eux avec plus de 13 300 commandes, dont 83 % de clients particuliers et 17 % de clients professionnels. La catégorie des jeunes de moins de 18 ans représente 42 % des utilisateurs d’Ami.

Ami occupe la première place du marché des quadricycles électriques et la seconde place sur le marché global toutes énergies confondues avec une part de marché de 26 % à fin mai. Entre mai 2021 et mai 2022, le marché des quadricycles a connu une croissance de 9,7 %.