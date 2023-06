Les concessionnaires des marques de Stellantis évoquent de graves dysfonctionnements internes

Dans un courrier que s’est procuré la rédaction d’Auto Infos, l’Association des Groupements du Groupe Stellantis (A.G.G.S.) qui regroupe l’ensemble des concessionnaires des différentes, interpelle Stellantis et lance une alerte sur toute une série de graves dysfonctionnements internes. A la lecture de ce courrier (copie à télécharger ici), le moins que l'on puisse dire c'est que le ton est ferme et argumenté. Il traduit un vrai malaise qui agite l'ensemble des marques du groupe et plus récemment la marque la plus rentable Peugeot.

"Nous nous épuisons depuis des mois à espérer de Stellantis un réveil et un sursaut au bénéfice de nos clients, de nos réseaux et des Marques que nous défendons".

Toute une série de graves dysfonctionnements

Dans son courrier, le groupement des concessionnaires donne une liste exhaustive de l'ensemble de ces dysfonctionnements chez Stellantis. Le groupement évoque même des pratiques contraires à la législation au niveau des paiements et indemnités légales, des problèmes au niveau de la production et la logistique des véhicules neufs et des pièces de rechange. Le groupement pointe aussi la valse des dirigeants et les démissions en cascade quand celles-ci ne sont pas imposées. Et enfin de graves dysfonctionnement au niveau de l'IT et de l'informatique. Reste à savoir quelle suite donnera Christophe MUSY, nouveau directeur général de Stellantis France, qui ne parvient pas à calmer une grogne interne à Stellantis et externe au niveau des réseaux.