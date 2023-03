Les concessionnaires européens du groupe Stellantis valident le nouveau contrat de distribution Retailer

Après plusieurs mois d'âpres négociations entre le groupe Stellantis et les réseaux de ses concessionnaires en Europe, un accord aurait été trouvé entre le constructeur et ses investisseurs visant à mettre en place le nouveau contrat d'agence pour l'ensemble des marques. Toutefois, selon le communiqué des associations européennes des concessionnaires des marques du groupe Stellantis, des divergences subsistent.

Dans un communiqué publié ce jour, lundi 20 mars 2023, les associations européennes des concessionnaires des marques du groupe Stellantis déclarent qu'un accord a été trouvé avec le constructeur afin de déployer le prochain contrat d'agence baptisé « Retailer » en Europe. Rappelons que les négociations entre les concessionnaires des marques du groupe (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Abarth et Vauxhall) ont été âpres et tendues à plusieurs reprises.

C'est un premier succès pour Carlos Tavares, CEO de Stellantis, qui avait fait de ce nouveau contrat d'agence l'un des points centraux de la transformation de son groupe qui porte quatorze marques dans le monde.

Un accord aurait été trouvé avec Stellantis

Rappelons que l'objectif est de déployer, au niveau européen, le nouveau contrat de distribution « Retailer » en lieu et place du contrat de distribution sélective classique. C'est une surprise de voir aboutir ces négociations, tant les relations paraissaient distendues, il y a encore quelques semaines, entre Stellantis et ses réseaux de marque.

« Une étape fondamentale », réagit Sellantis

« La vision de Stellantis est de promouvoir un modèle de distribution durable, qui s’appuie sur un réseau de distribution multimarque performant, efficace et optimisé pour être en phase avec les changements réglementaires et les évolutions de l'industrie automobile », déclare Stellantis en réaction à la publication de ce communiqué. « Comme annoncé, le nouveau modèle de distribution sera mis en œuvre à partir de mi-2023, en commençant par trois marchés (Autriche, Belux, Pays-Bas), et sera progressivement étendu à toute l'Europe après la première phase pilote. Le dialogue entre Stellantis et les associations européennes de concessionnaires est pragmatique, centré sur le business, et ce grâce à des échanges en total transparence et des interactions constructives ». Et d'ajouter : « Nous apprécions les premières réactions positives exprimées par l'association européenne des concessionnaires. Cela représente une étape fondamentale pour aborder les prochains jalons », a déclaré Maria Grazia Davino, responsable des ventes et du marketing pour l'Europe élargie. « La mise en œuvre dans les pays pilotes, en accord avec l'association européenne des concessionnaires, est gérée de manière à intégrer les associations nationales, en particulier pour préparer l’adaptation locale des contrats - car c’est ensemble que se construira un modèle durable afin de garantir la satisfaction des clients ».

« Tout n'est pas parfait mais on valide... »

« Tout n’est pas parfait mais on valide le contrat cadre européen », nous déclare un représentant des concessionnaires au niveau européen. « Maintenant il y a encore du boulot à faire pour travailler les business plan marque par marque et pays par pays ». Et d'ajouter : « C’est le résultat de beaucoup de travail avec une bataille ligne à ligne. Nous considérons que nous sommes arrivés à un compromis acceptable ».

Un accord sur de nombreux points contractuels

Dans leur communiqué, les associations européennes de Stellantis expliquent « qu'à l’issue de ces nombreux échanges, les associations européennes sont satisfaites qu’un accord ait été trouvé sur un nombre considérable de points contractuels ». Elles se félicitent également que Stellantis ait été sensible à la position des concessionnaires et qu’un nouveau comité de gouvernance, impliquant au niveau européen les représentants des associations européennes et Stellantis, soit mis en place. Au moins trois points auraient permis de trouver cet accord : le sujet de la couverture des coûts, la rémunération des ventes en ligne et la mise en place d'un système de gouvernance au niveau européen, lequel se réunira quatre fois par an pour suivre le déploiement de ces contrats dans chaque pays et pour chacune des marques du groupe Stellantis.

Un comité de gouvernance mis en place pour assurer le suivi

Ce comité de gouvernance permettra de démarrer ce nouveau modèle de distribution dans une relation de confiance renouvelée entre Stellantis et ses réseaux de distribution européens. « Bien que certaines divergences n’aient pu être surmontées, il est temps pour les associations nationales, après ce travail long, difficile mais fructueux, d’analyser et valider le business model pays par pays et marque par marque de manière coordonnée. Les associations européennes resteront pleinement impliquées, avec les associations nationales, dans la mise en œuvre et l’exécution de ce nouveau contrat », souligne les associations européennes des concessionnaires des marques du groupe Stellantis.