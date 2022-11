Les concessionnaires Suzuki sur la Route du Rhum

Suzuki a profité de son partenariat avec la Route du Rhum pour convier une douzaine de ses concessionnaires bretons au cœur de la course. Une expérience au plus près des bateaux et de leurs skippers.

Suzuki France est présent depuis plusieurs années dans l’univers de la voile. La marque figure notamment parmi les partenaires de la Route du Rhum, dont le départ est donné dimanche 6 novembre. Dans le cadre des préparatifs de la course, Suzuki France a convié une douzaine de concessionnaires au sein du village de départ, implanté sur le port de Saint-Malo. Une plongée au cœur de cette course, qui relie la cité corsaire à la Guadeloupe. Les distributeurs ont été accueillis par Tomoyuki Shimazaki, président de Suzuki France, et Stéphane Magnin, directeur de l’activité automobile en France. Un invité de marque les attendait en la personne de Tom Laperche, récent vainqueur de la Solitaire du Figaro et ambassadeur Suzuki. Le programme de la journée a mené les distributeurs des pontons à la mer.

Propulsés par Suzuki

Les concessionnaires ont parcouru les pontons en invités VIP pour découvrir les monocoques de la classe Imoca. Ils ont notamment apprécié le bateau DMG Mori, soutenu par Suzuki. Cette équipe utilise en effet, deux Vitara Hybrid à terre et des moteurs hors-bord de la marque sur ses semi-rigides d’accompagnement et de soutien. Le temps d’une pause déjeuner, ils ont apprécié la vue panoramique depuis le restaurant du Palais du Grand Large. L’après-midi, les concessionnaires ont embarqué sur des bateaux équipés de moteurs marins Suzuki pour visiter le bassin où sont rassemblés les grands multicoques de la classe Ultim. « Ce fut une journée magnifique, dans une ambiance conviviale typiquement Suzuki. Nous avons eu la chance d’accéder dans des conditions privilégiées à des endroits fermés au public. Et ce fut aussi l’occasion d’échanges très riches avec les responsables de Suzuki France et certains de nos collègues concessionnaires », a conclu Etienne Simon, directeur commercial du groupe Morbihan Auto (Suzuki Lorient).