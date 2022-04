Les concessions du groupe Chopard adoptent la recharge rapide d’Electra

Les partenariats s’enchaînent pour la jeune entreprise co-fondée en 2021 par Julien Belliato, Augustin Derville et Aurélien de Meaux. Après Altarea Commerce, filiale du promoteur immobilier Altarea Cogedim, ou Weboost (Louvres Hotels Group), Electra annonce cette fois la création d’une joint-venture avec le distributeur Chopard. Il faut dire que le groupe, fort de 105 points de vente en France et assurant la distribution de 13 marques allant du groupe Stellantis à Mercedes-Benz en passant par Toyota, voit son métier évoluer de manière structurelle avec l’électrification des véhicules.

L'implantation, au sein de ses concessions, de stations de recharge rapides signées Electra lui permettra donc de s’inscrire comme un acteur soutenant l’électromobilité et d’ajouter un nouveau service à ses activités. « Les habitudes de nos clients évoluent, nos concessions doivent devenir des hubs de services à haute valeur ajoutée. Pouvoir recharger rapidement son véhicule avec un parc automobile qui s’électrifie à toute vitesse devient une priorité pour contribuer largement à la mobilité », confirme ainsi Erik Chopard, PDG du Groupe Chopard.

Un premier projet concrétisé pour mai

Dans un premier temps, ce seront donc huit sites – soit plus de 56 points de recharge ultra-rapide – qui seront équipés d’ici la fin de l’année 2022 dans plusieurs villes de l’Est de la France. Avant cela, en mai 2022, un premier hub devrait voir le jour dans les environs de Lyon (Smart Ecully). Les bornes Electra seront intégralement alimentées en énergie verte et accessibles aux clients des concessions Chopard comme aux particuliers en itinérance et aux flottes professionnelles. L’investissement global, lui, s’élève à quelque 4 millions d'euros.

Si la start-up Electra a également été retenue comme partenaire par le groupe Chopard, c’est notamment grâce à sa solution de recharge ultra-rapide garantissant aux utilisateurs une expérience digitalisée. Celle-ci se matérialise au travers d'une application permettant de réserver sa borne à distance, de recharger son véhicule et de payer en ligne – même si les pass de recharge ou les cartes bancaires sont aussi acceptés. Enfin, les tarifs à régler se veulent compétitifs, s’établissant à 0,44 €/kWh TTC.