Les conducteurs seniors bientôt « fichés S » ?

Depuis 2004, les conducteurs novices doivent impérativement coller un macaron « A » (pour Apprenti) à l’arrière de leur véhicule et ce pour une durée de trois ans. Une réglementation qui en a inspiré certain(e)s, notamment la députée Les Républicains Virginie Duby-Muller qui, il y a environ 5 ans, avait déposé une proposition de loi visant à faire de même pour les chauffeurs âgés, identifié par un autocollant « S » (comme Senior). Une mesure rejetée par le gouvernement mais qui, dans les faits, existent bel et bien.

Alors que, selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la mortalité des plus de 65 ans est en hausse depuis 2015 – les conducteurs de plus de 75 ayant même 1,6 fois plus de risque d’être tués sur la route que l’ensemble des automobilistes –, l’association « Signal Senior » vend (depuis 2016) des macarons marqués d'un gros S rouge pour un coût avoisinant les 4 euros. Une façon d’avertir les autres usagers qui n’est cependant pas obligatoire en France, contrairement à ce qui se fait dans des pays comme le Japon, aussi surnommé « l’île des centenaires ».

Un débat récurrent entre autonomie et sécurité

Pour autant, et bien que la Sécurité Routière ait à nouveau confirmé que l’ambition d’un autocollant « S » obligatoire pour les seniors n’était pas dans les cartons, cette mesure réveille la sempiternelle controverse entre protéger la population et contraindre la mobilité de certains usagers. Après que le gouvernement ait émis le concept de fermer la file de gauche aux automobilistes les plus âgés en avril dernier et alors que la mise en place d’examens médicaux ciblés a été envisagée par l’eurodéputée Karima Delli, la question de la capacité de conduite des seniors demeure particulièrement sensible.

Pourtant, il est largement démontré que, sans faire de généralités car les exceptions existent (bien que rares), les performances physiologiques et cognitives nécessaires à une bonne conduite tendent à diminuer dès 45 ans. D’où avec un nombre d’accidents, certes moindre qu’au sein de la catégorie des jeunes, mais beaucoup plus graves – les seniors représentant 25% des personnes tuées dans un accident de la route alors qu'ils constituent 19% de la population totale. Par conséquent, le développement d’auto-écoles spécialisées dans la prise en charge des seniors pour des formations régulières, l’adoption d’équipements conçus pour épauler les seniors – dont les ADAS – ou encore un contrôle médical fréquent apparaissent comme des solutions garantissant à la fois l’autonomie des anciens et la sécurité de tous. Même si la conscience lucide de ses limites constitue le moyen le plus sûr de sauver des vies.