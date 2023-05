Les constructeurs japonais boivent la tasse en Chine

Une chute de 32 % au premier trimestre 2023 en Chine

Les constructeurs japonais doivent faire face à un important recul de leurs ventes en Chine, en raison notamment de leur incapacité à s'adapter rapidement aux voitures hybrides et électriques. Alors que d'autres constructeurs, à l’instar des marques premium allemandes ont vu leurs ventes baisser sur le marché chinois, le premier importateur Volkswagen Group, qui réalise 39 % de ses ventes en Chine, a enregistré la même trajectoire en 2022.

Comme un problème avec l’électrique en Chine

Les constructeurs automobiles japonais sont confrontés à une concurrence croissante en Chine de la part de constructeurs chinois plus avancés technologiquement. Ainsi, les ventes de Toyota et Lexus ont chuté de 14,5 %, celles de Nissan de 45,8 %, celles de Mazda de 66,5 % et celles de Honda de 38,2 % au premier trimestre. Les constructeurs japonais doivent augmenter leur vitesse et leurs efforts pour répondre aux attentes des clients chinois.

Les constructeurs japonais doivent s'adapter rapidement aux voitures hybrides et électriques pour regagner des parts de marché en Chine. Toyota a déclaré que son approche lente des voitures entièrement électriques protégeait le choix des consommateurs, mais la vérité commerciale prouve désormais le contraire.

Le véhicule électrique est 30 % moins cher qu'un véhicule thermique en Chine

Rappelons qu’un véhicule 100 % électrique est 30 % moins cher qu'un véhicule thermique en Chine. Un basculement qui rend les voitures électriques beaucoup plus abordables, ce qui n’est pas encore le cas en Europe ou aux États-Unis. « L'objectif de la Chine a été de veiller à ce que les véhicules électriques soient accessibles au plus grand nombre, et elle l'a fait avec beaucoup de succès, en développant ses segments à faible entrée et en permettant à la demande de passer aussi facilement que possible des ICE aux véhicules électriques », rapporte David Krajicek, CEO de Jato Dynamics. Depuis 2022, on remarque ainsi que la différence de prix entre un véhicule électrique commercialisé en Chine est de 20 000 euros avec l'Europe et de plus de 30 000 euros avec les États-Unis. Un véritable gouffre qui explique les difficultés de la transition vers l'électrique en Occident.

En Chine, il existe une corrélation presque directe entre l'offre de véhicule électrique et la distribution des ventes par prix de détail. Les constructeurs automobiles peuvent ainsi répondre à la demande des consommateurs et compenser les coûts de production élevés en garantissant des volumes de ventes durables. En revanche, les marchés américain et européen sont mal équilibrés. Les constructeurs occidentaux ont donné la priorité aux segments les plus rentables et n'ont pas réussi à créer une offre de véhicules électriques qui répond aux besoins des consommateurs.