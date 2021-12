Les constructeurs unis dans le déploiement de bornes de recharge

Volvo Group (Renault Trucks, Volvo Trucks), Daimler Truck et le groupe Traton (Man et Scania) ont signé un accord pour la création d’une coentreprise dédiée à la création et l'exploitation d'un réseau public de recharge européen pour camions et autocars longue distance électriques. Les parties s'engagent ensemble à investir 500 millions d'euros, l’un des investissements les plus importants dans ce domaine.

Les parties s'engagent à lancer et à accélérer la mise en place des infrastructures. La coentreprise devrait démarrer ses activités en 2022 après l'achèvement de tous les processus d'approbation réglementaire.

L’objectif est, dans les 5 ans, d’implanter au moins 1 700 points de recharge à haute performance sur et à proximité des autoroutes, ainsi qu'aux principaux points logistiques. Ce nombre est appelé à augmenter de manière significative dans le temps en recherchant des partenaires supplémentaires ainsi que des financements publics.

« Nous passons des paroles aux actes, et cette coentreprise planifiée avec Daimler Truck et le groupe Traton, est une étape importante pour façonner un monde dans lequel nous voulons vivre. Des partenariats innovants comme ceux-ci permettront le changement indispensable qui profitera à nos clients et à l'ensemble de l'industrie. Il s'agit d'une étape historique dans la transformation vers des transports sans énergie fossile » a commenté Martin Lundstedt, président et chef de la direction du groupe Volvo.

Pour rappel, l’Etat Français a de son côté annoncé début décembre, dans le cadre du programme Advenir, un investissement de 50 millions d’euros destinés à des bornes ultra rapides pour poids lourds électriques.