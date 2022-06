Les couleurs des voitures ont la cote auprès des Français

D’après une étude réalisée en avril dernier par CarNext auprès de 1 000 automobilistes, les Français achètent de plus en plus de véhicules colorés. En effet, 41 % choisissent une couleur différente trouvant cela plus élégant que les coloris dits « plus classiques » (noir, blanc, gris). Sur les 1 000 Français interrogés, 95 % sont satisfaits de leur choix parce qu’il a une signification particulière pour eux. 50 % des sondés font ce choix en fonction de leur couleur préférée.

Près de la moitié des sondés sont persuadés que c’est un atout pour la revente du fait que les couleurs sont plus convoitées que les coloris plus classiques. « À travers cette étude, nous avons voulu comprendre ce que la couleur sous-entendait pour ces Français qui ont fait le choix de ne pas céder aux traditionnels ''blanc, noir, gris", déclare Stan Deveaux, directeur général de CarNext France. Il apparaît que la couleur leur permet d’affirmer une composante très personnelle : un trait de personnalité, un souvenir, un film, etc. Parce que l’achat d'une voiture d’occasion s’affirme comme la voie privilégiée par un nombre toujours plus important de Français, il est essentiel pour CarNext de leur proposer cette liberté et diversité qu’ils revendiquent. »

Les Français se moquent du jugement des autres

La plupart des acheteurs qui souhaitent se différencier se laissent tenter par le bleu (41 %), le rouge (30 %), ou encore le vert (8 %). Ils sont le plus souvent influencés par ces couleurs car elles ont une signification particulière à leurs yeux comme le fameux rouge qui rappelle la Ferrari. De plus, 47 % des Français se moquent du jugement des autres – jusqu’à 88 % chez les plus de 65 ans –, ce qui démontre le fait que les automobilistes se permettent de choisir un coloris différent pour leur véhicule.