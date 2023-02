Les coûts de déplacement ont atteint de nouveaux sommets en 2022

Parmi les premiers constats, l'étude met en avant un temps de trajet moyen en hausse dans 62 % des villes évaluées, la voiture restant un mode de déplacement largement prépondérant. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur le coût d'utilisation des véhicules puisque plus de temps passer sur la route signifie plus de carburant consommé et davantage d'émissions de CO2. Aussi au vu de l'inflation des prix de l'énergie, TomTom constate un coût moyen des déplacements en hausse de 27 % pour les véhicules essence et de 44 % pour les véhicules diesel. Bien évidemment, cette moyenne ne reflète pas les disparités régionales constatées par le baromètre : l'an dernier, Hong Kong a été la ville où le coût/kilomètre parcouru est le plus élevé, un automobiliste ayant dépensé près de 1 000 euros en essence pour ses seuls trajets domicile-travail* et près de 2 000 euros pour la totalité de ses déplacements.

Paris compétitive en thermique...

Dans ce paysage, la France se classe plutôt en bonne position puisque seule Paris apparaît parmi les villes où les coûts de déplacement en voiture sont les plus élevés et elle ne figure pas dans le haut du tableau. La capitale se classe en cinquième position avec un coût de déplacement annuel de 1 602 euros en essence (+ 16 % sur l'année). Pour les véhicules diesel, elle apparaît en quatrième place avec un coût estimé à 1 479 euros (+ 28 %).

Le coût des embouteillages sur le portefeuille de l'automobiliste est très important : à Paris, conduire une voiture à essence aux heures de pointe augmente le coût de la conduite de 40 % par rapport à la conduite aux heures où le trafic est au plus bas. Ainsi, en télétravaillant un jour par semaine, un automobiliste parisien économiserait 166 euros*. Un paramètre qui permet aussi à la capitale de figurer parmi les grandes métropoles à avoir moins ressenti les effets de l'inflation. Néanmoins, elle demeure la ville de France où les déplacements sont les plus coûteux devant Nice, Marseille Grenoble et Toulouse.

... moins en électrique

En revanche, ce qui est vrai pour les véhicules thermiques, ne l'est pas forcément pour les voitures électriques. TomTom constate à Paris un coût de déplacement de 1 405 euros en cas de charge sur une borne rapide et de 818 euros sur une borne de recharge lente, classant ainsi la capitale en deuxième position des villes où le prix de la recharge est élevé. On note toutefois que le coût d'usage du véhicule électrique a été plus intéressant en 2022 que pour l'essence et le diesel.

*sur la base d’un trajet quotidien de 10 km aller / 10 km retour effectué c​haque jour de la semaine aux heures de pointe.