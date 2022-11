Les coûts du transport en hausse de 16 % sur les 12 derniers mois

Aucun poste de dépenses n’échappe à l’inflation au sein des entreprises de transport avec des coûts de production en hausse de 16 % entre septembre 2021 et septembre 2022.

Dans sa dernière note d’information d’octobre, le CNR indique que depuis un an, les coûts du TRM enregistrent une inflation significative de + 16 % en moyenne entre septembre 2021 et septembre 2022. Une hausse qui atteint même + 47 % entre août 2021 et août 2022 pour les poids lourds roulant au gaz.

Sans surprise, le carburant reste la composante de coûts la plus inflationniste. Le prix moyen du gazole (HTVA) enregistre une inflation marquée de + 40,2 %. L’indice carburant GNV a atteint son niveau record en août 2022. Il augmente de + 147,6 % entre août 2021 et août 2022.

L’indice « Maintenance » augmente de + 7,8 %. Les coûts d’entretien augmentent de + 6,7 % depuis un an, alors que les coûts pneumatiques s’accroissent de + 3,2 %. L’AdBlue, autre composante de ce poste, s’apprécie de + 67,7 % en un an.

Les indices de coûts de conducteurs (salaires et charges) augmentent de + 7,5 % depuis un an.

Les conditions de financement sont marquées cette année par une inflation annuelle importante des prix de véhicules tracteurs de + 11 % à laquelle s’ajoute la hausse des taux d'intérêt.

Les coûts de structure augmentent de + 7 % depuis un an, sous l’effet conjugué des hausses des composantes coûts de personnel administratif (+ 7,5 %), coûts des locaux et coûts des services (+ 5 %).