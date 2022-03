Les dépôts de brevets sont repartis à la hausse en France en 2021

L’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) vient de communiquer son bilan de l’année 2021. Les dépôts de brevets ont augmenté par rapport à 2020 mais restent toujours inférieurs à 2019. Les dépôts de dessins et modèles stagnent, tandis que les dépôts de marques explosent.

L’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) vient de révéler son bilan pour l’année 2021. Le nombre de dépôts de brevets a ainsi augmenté l’année dernière de 3,1 %, pour atteindre 14 758 demandes. Un nombre qui reste cependant en retrait par rapport aux 15 812 sollicitations enregistrées en 2019. La crise sanitaire a donc laissé des traces en matière de recherche et développement au sein des entreprises et organismes de recherche. Une tendance qui paraît confirmée par le léger recul enregistré par les dépôts de dessins et modèles. Ces derniers ont atteint 5 853 dossiers en 2021, contre 5 903 en 2020. Ils restent cependant supérieurs aux 5 691 dépôts de l’année 2019.

Les marques se portent bien

Au contraire des brevets et des dessins et modèles, les dépôts de marques s’envolent. L’année dernière, près de 113 070 demandes ont été déposées, soit une hausse de 6,5 % par rapport à 2020 (106 155). Une tendance qui n’a pas été freinée par la crise sanitaire, puisque ce nombre s’élevait à 99 054 en 2019. Les confinements ont sans doute permis à de nombreux projets entrepreneuriaux de voir le jour. « Cela montre qu’il y a eu un effet rebond après la crise. Elle n’a pas freiné les projets de nos entrepreneurs. Un chiffre probablement à mettre en regard avec un nombre de créations d’entreprises également en hausse : près d’un million d’entreprises ont été créées en France en 2021 selon l’Insee », souligne Pascal Faure, directeur général de l’INPI. Autre élément positif pour l’institut, le nombre de réutilisations des données de l’INPI est passé de 2 589 en 2020 à 5 471 en 2021. Beaucoup plus d’acteurs ont donc pu créer de la valeur à partir des données en libre accès de l’institut.