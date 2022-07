Les députés votent pour un fonds de soutien de 15 millions d’euros pour les stations-services indépendantes

Pour soutenir les stations-services indépendantes essentiellement situées en zones rurales et péri-rurales, particulièrement exposées au risque de faillite et à la concurrence des grandes enseignes en cette période d’inflation des prix des carburants, les députés ont tenu à adopter un fonds de soutien doté de 15 millions d’euros.

Il s’agit pour l’instant d’un amendement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Les débats vont maintenant se poursuivre et il est désormais important que ce premier pas en avant soit confirmé au Sénat et dans la poursuite de la navette parlementaire de ce texte.

« Bien sûr, les modalités d’éligibilité et de fonctionnement devront être travaillées dans un partenariat franc et constructif entre les services de l’Etat et Mobilians au cours des prochains jours. Il est essentiel que la mise en œuvre de ce fonds soit avant tout guidé par des impératifs de souplesse et de démarches administratives simplifiées » commente Mobilians.