Les deux-roues électriques s’imposent peu à peu dans les grandes villes

Dans le cadre de l’Observatoire trimestriel Solly Azar des ventes de deux-roues motorisés, les données communiquées par AAA-Data mettent clairement en avant un décollage des ventes d’électriques dans les zones urbaines. Une importance à relativiser puisque la part de marché de cette énergie reste très limitée, avec seulement 3 % des ventes globales. Il s’est écoulé 7 463 véhicules neufs électriques et 3 411 modèles électriques d’occasion au deuxième trimestre 2023. Sur le premier semestre, la hausse représenterait 14,5 % par rapport à l’année précédente. Au-delà de ces données globales, l’essentiel de ces chiffres sont réalisés dans les grands centres urbains.

L’électrique par la contrainte

Les ventes de modèles électriques neufs et d’occasion restent les plus élevées dans les agglomérations importantes. Des villes souvent positionnées dans une ZFE ou dans lesquelles des réglementations contraignent les utilisateurs. Si l’électrique arrive sur de petits engins équivalents à des 50 cm3, il perce en volumes sur des machines plus puissantes et surtout de type scooter. Des véhicules choisis souvent pour un trajet régulier domicile-travail. Ainsi, l’électrique se partage entre petits engins d’origine chinoise et gros scooters premium. L’entre-deux reste limité à un ou deux acteurs, à l’image de Silence, qui a vendu 552 véhicules neufs sur le premier semestre 2023. Le numéro un incontesté du marché de l’électrique reste BMW Motorrad, grâce à son CE 04. Ce dernier s’est écoulé à 1548 exemplaires sur le premier semestre. A titre de comparaison, le Honda X-ADV 750 thermique a atteint 1 379 unités sur cette même période et le Tmax 560 a été immatriculé à 2 255 exemplaires. Pour mémoire, ce dernier reste l’une des meilleures ventes du marché français, toutes catégories et cylindrées confondues. Cette arrivée de l’électrique reste donc pour le moment centrée sur les zones urbaines et une clientèle premium. L’abondance de marques d’origine asiatique reste peu significative sur les volumes, puisque chacune écoule un nombre très réduit de modèles. Quelques acteurs tirent leur épingle du jeu et préparent une montée en puissance à laquelle se préparent également des constructeurs comme Piaggio, Yamaha ou Honda.