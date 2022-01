Les deux-roues motorisés accélèrent en Europe

L’Association des Constructeurs Européens de motocycles (ACEM) vient de communiquer le bilan des ventes de deux-roues motorisés sur les cinq plus grands marchés d’Europe pour l’année 2021. Il s’est écoulé 949 400 véhicules dans ces pays, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2020. Pour mémoire, l’année 2020 avait elle-même amélioré les chiffres obtenus en 2019 de 1 %. Malgré les conditions particulières rencontrées au cours de ces années de crise sanitaire, les deux-roues motorisés ont poursuivi leur percée en Europe. Un bilan qui aurait pu être meilleur si les constructeurs ne s’étaient pas heurtés à la crise des semi-conducteurs. Le manque de composants a pesé sur la disponibilité des véhicules, avec des délais de livraisons allongés.

La France dépasse l’Allemagne

Parmi les cinq marchés surveillés par l’ACEM, seule l’Allemagne a vu ses ventes reculer, avec une baisse de 9,7 %, soit 199 100 exemplaires. Une diminution qui intervient cependant après une année 2020 exceptionnelle. Sur les quatre autres marchés, les chiffres sont tous en hausse, à l’image du premier d’entre eux : l’Italie. Les ventes ont atteint 269 600 unités de l’autre côté des Alpes l’année dernière, soit une augmentation de 23,6 %. En France, la hausse a été de 8,5 %, avec un total de 206 950 immatriculations. Un bilan qui permet à l’hexagone de doubler l’Allemagne et de s’installer au deuxième rang européen. Sur les deux derniers marchés du panel, les ventes ont augmenté de 8 % en Espagne et de 10,2 % au Royaume-Uni. Pour mémoire, ces cinq marchés représentent 80 % des immatriculations de deux-roues motorisés au sein de l’Union Européenne et du Royaume-Uni.