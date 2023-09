Les droits de douane sur les véhicules électriques chinois risquent d’augmenter

Les voitures électriques fabriquées en Chine pourraient bien voir leur prix de vente augmenter en Europe dans les prochains mois. C’est en tout cas ce que laisse présager l’annonce faite mercredi 13 septembre par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, de l’ouverture d’une enquête sur les subventions du gouvernement chinois perçues par les constructeurs de voitures électriques locaux. « L'Europe est ouverte à la concurrence. Pas à un nivellement par le bas », avait notamment apposé la diplomate, dont les équipes préparent déjà les conséquences que pourraient avoir les résultats d’une telle enquête. Le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, a notamment évoqué la possibilité d’une revalorisation à la hausse des droits de douane sur ces véhicules.

Invité ce week-end sur le plateau de l’émission « L'événement du dimanche LCI », l’homme politique français a évoqué les sujets chauds de la politique européenne. Après les questions migratoires, Thierry Breton a rapidement été interrogé sur le conflit commercial opposant l’Union Européenne et la Chine. « Généralement, je ne veux pas préjuger de ce que vont donner les résultats de l'enquête que nous ouvrons, mais généralement, si je regarde ce qui se passe pour les enquêtes qu'on ouvre, ça se traduit souvent par des augmentations de droits de douane de 10 à 20 % », s’est risqué le commissaire européen tout en restant prudent sur ce qu’il était en train d’avancer. « On va voir », a répété à maintes reprises Thierry Breton, craignant sûrement d’énerver un gouvernement chinois déjà remonté par les précédents propos d’Ursula von der Leyen.

Les droits de douane déjà bien plus élevés aux Etats-Unis

Pendant sa prise de parole sur la chaine d’informations en continue, Thierry Breton a également donné des informations complémentaires sur les victimes que cette hausse des taxes pourrait causer. Car elle ne concernera pas que les voitures électriques de marque chinoise, mais « toutes celles fabriquées en Chine, quelles que soient leurs marques. » Ainsi, le SUV allemand BMW iX3 pourrait être concerné car conçu dans l’Empire du Milieu. Même chose avec une grande majorité des véhicules Tesla, fabriqués dans la « giga usine » de Shanghai. En octobre 2022, une étude du cabinet d’analyses JATO annonçait que 19 % des véhicules électriques immatriculés en Europe sont fabriqués en Chine. Soit une voiture sur cinq.

« Il va y avoir des discussions avec les autorités chinoises et avec les constructeurs automobiles », a assuré le commissaire européen tout en rappelant que les droits de douane sur les véhicules électriques arrivant de Chine en Europe sont de 10 %, contre 27,5 % pour ceux allant aux Etats-Unis. Une manière de relativiser les effets de cette enquête européenne ? Au gouvernement français, qui pousse pour que l’Europe montre davantage les crocs fasse à la Chine, on rappelle qu’aucune conclusion n’a encore été tirée. « Il y a un peu une surréaction chinoise. On ouvre une enquête, on ne présume pas du résultat. Il faut raison garder et ne pas se précipiter à des conclusions hâtives », tente de rassurer à l’AFP une source anonyme du ministère de l’Economie. Il ne reste plus qu’à attendre le bilan final.