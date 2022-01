Les électriques Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 élues « meilleurs véhicules au monde »

Basés sur la même plateforme E-GMP, les deux modèles coréens ont eu les honneurs du jury de la première édition des « Best Cars of the Year Awards » 2021-2022.

Belle récompense pour Hyundai Motor Group. Le groupe automobile coréen a vu les dernières nouveautés 100 % électriques de ses deux marques Hyundai et Kia être récompensées du titre de « meilleurs véhicules au monde ». Une distinction qui revient bien entendu au Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, lancées l'an dernier. Composé d'experts mondiaux de l'industrie automobile, le jury a loué leur qualité, leur niveau d'innovation, leur design novateur ainsi que leurs technologies embarquées. Un ensemble de paramètres

« Nous sommes fiers de voir nos deux premiers véhicules 100% électriques issus de la nouvelle plateforme internationale modulaire électrique E-GMP décrocher conjointement la première place du classement lors de la première édition des “Best Cars of the Year Awards”. Cela démontre que non seulement Hyundai Iioniq 5 et Kia EV6 constituent des véhicules électriques de classe mondiale, mais également que nous sommes sur la bonne voie avec notre stratégie d’électrification. Le monde peut s’attendre au lancement d’autres modèles 100% électriques tout aussi enthousiasmants par ces deux marques dans l’année à venir », a déclaré, dans un communiqué, Heung Soo Kim, responsable de la division véhicules électriques de Hyundai Motor Group.