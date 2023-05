Les engagements d’Autodistribution, et de ses garages, pour une maintenance abordable et durable

C’est au Maroc, à Marrakech, qu’Autodistribution a organisé, du 19 au 21 mai, la cinquième édition du congrès de ses réseaux de garages AD et AD Carrosserie. Un rassemblement organisé tous les 4 ans et « un pari toujours plus fou en termes d’organisation » constate Stéphane Antiglio, président du directoire d'Autodistribution. Garagistes, distributeurs, fédérations, équipementiers, partenaires… près de 4 000 personnes ont fait le déplacement avec un taux de participation de 60 % des 2 200 adhérents. 1 200 entreprises, dont 72 fournisseurs du distributeur ont participé à l'événement. Un record pas très respectueux de l’écologie diront certains ! Faire voyager une telle foule à une distance de 2 500 km est-ce éco-compatible ? Probablement pas, sauf si Autodistribution n’avait pas fait planter 24 000 arbres pour compenser sur 30 ans l’ensemble des émissions de CO2 liées au transport aérien des participants. Le groupement s’est aussi engagé à faire appel à des prestataires locaux. De quoi mettre une note verte sur un évènement digne d’un salon dont la structure éphémère s’est étendue sur un terrain vague de 3 hectares totalement aménagé pour la circonstance.

Comme à son habitude, le distributeur a parfaitement organisé ce congrès avec des prises de paroles millimétrées et une mise en scène aux allures de show. De quoi mettre en lumière la force de la centrale. Une démonstration de force obligée pour embarquer pour les quatre prochaines années un réseau dans le nouveau plan de route « Engagement 2027 ».

Défendre une réparation abordable et durable

À travers cette signature, le groupement s’engage à défendre la rechange indépendante pour qu’elle soit toujours en mesure de proposer une maintenance abordable et durable et ce malgré les fortes évolutions que connaît le marché. « Osez relever les nouveaux défis. Il faut savoir entreprendre, investir, conquérir et fidéliser les clients, mais aussi accélérer sur la technique », lance Fabien Guimard, directeur des réseaux de réparation. Le cap est donné : agir aujourd’hui pour préparer demain.

Alors que l’électronique et le software sont toujours plus présents dans l’automobile, obligeant parfois les MRA à sous-traiter aux concessionnaires de marque les opérations les plus technologiques, Autodistribution s’apprête à lancer, dans le courant du troisième trimestre, le service « Remote Assistance Diag » où une hotline, basée au sein de la filiale espagnole Grup Eina, peut à distance réaliser des opérations liées à l’électronique. Une prise en main à distance de l’outil de diagnostic facturée autour des 150 euros la prestation. Des formations seront proposées à ce sujet avec l’ambition de former 100% du réseau. D’autres formations technologiques clés sont au programme concernant le véhicule électrique, le Pass-Thru, les Adas et les BVA.

Le DMS, cœur du réseau

À ce stade, 2 garages sur 3 sont équipés du DMS réseau qui devient le point central des services de l’enseigne (RDV en ligne, catalogue, gestion, avis, réception active…). Une pénétration qu’Autodistribution cherche à augmenter pour, entre autres, proposer une nouvelle solution d’accompagnement des ateliers dans une meilleure gestion de leur établissement en partenariat avec la société Draup. Une vingtaine de garages AD pilotes sont suivis par Draup qui doit les conduire vers de meilleures performances en analysant leur compte d’exploitation. L’augmentation du coût de la main-d’œuvre est souvent une piste évoquée. Les premiers tests montrent, après un an de suivi, une hausse de 5 % du rendement de la main-d'œuvre, de 5 % du chiffre d'affaires et de 26 % de l’excédent brut d’exploitation.

Développer les ventes de pneumatiques fait de même partie des ambitions du réseau. « Le pneumatique sera la première source de revenu demain », prévient Frédéric Gaillard, directeur général des activités de distribution VL. Pour progresser sur cette famille de produit stratégique, Autodistribution a renforcé sa logistique avec 400 points de distribution. La centrale a de même investit dans le stock (215 000 pneus disponibles) pour être en mesure de livrer en H+2, au même titre que les pièces détachées. Les commandes de pneus ont été intégrées au catalogue en ligne Autossimo. Les gommes sont du reste la famille la plus commandée sur le site. Autodistribution compte aussi sur son partenariat exclusif passé avec le fabricant Leao Tyre. Le groupement a vendu 1,8 million de pneus Leao Tyre, en progression constante. Grâce au renforcement du partenariat, le distributeur ambitionne de dépasser la barre des 2 millions de pneus par an en 2026, dont 800 000 Leao Tyre. L’an passé, Autodistribution a vendu 1 million de pneus, dont 450 000 Leao Tyre. De nouveaux partenariats avec des fabricants sont en cours de signature afin de couvrir l’ensemble des segments de marché, du premium au premier prix.

Isotech, l’arme anti-inflation

Pour proposer une maintenance abordable, Autodistribution compte sur la marque de distribution Isotech « de très bonne qualité, proche de celle du premium, très compétitive et offrant une bonne rentabilité », assure Frédéric Gaillard. Le groupement souhaite faire d’Isotech la première marque de distribution du marché, devant Eurorepar et Motrio, et couvrir l’ensemble des besoins des ateliers. C’est pourquoi, le doublement de la gamme est prévu sur 2024 avec 15 000 références. Pour aider les réparateurs à proposer la meilleure pièce au meilleur prix, pour un devis 25 % moins cher, l’offre Isotech sera mise en avant sur Autossimo en fonction de l’âge du véhicule. Un spot TV sera même diffusé.

Pour accompagner les ateliers dans la croissance de leurs entrées ateliers, Autodistribution proposera dans les prochaines semaines sa nouvelle solution « Mon marketing prédictif ». Une analyse de l’historique des factures clients permettra de définir les prochaines échéances d’entretien et de relancer en conséquence les automobilistes en base. Des campagnes peuvent être lancées depuis l’outil avec des messages personnalisés. Des reportings sont proposés pour connaître la performance de chaque vague de campagne en termes de retours, de chiffre d’affaires et de marge. Cinq ateliers testent actuellement « Mon marketing prédictif » sur une base de 4 400 clients. Les premiers tests montrent qu’une campagne marketing SMS fondée sur le marketing prédictif permet de doubler le taux de visite en garage par rapport aux clients non sollicités.

Un DMS full web pour les carrossiers

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les carrosseries AD, Autodistribution a annoncé l’arrivée en 2025 d’un DMS full web, plus ergonomique, sécurisé et multisupport. Ce DMS servira de plateforme à la solution à venir « Link Service Clients » où l’ensemble de la relation avec les apporteurs d’affaires sera dématérialisée. Autodistribution a investi 2 millions d’euros dans ce développement. En partenariat avec l’éditeur Lacour, le réseau AD Carrosserie mettra en place début 2014 la réception client digitale. Une phase pilote est prévue pour la fin de l’année. Cette nouvelle solution permettra de réaliser les réceptions, la mise à disposition des véhicules de remplacement, les restitutions et l’expertise à distance. Elle est reliée au DMS.

La centrale souhaite aussi mieux interfacer son offre carrosserie au catalogue Autossimo et aux outils de chiffrage. Alors qu’en 2020 seulement 9 % des commandes passaient par Autossimo, le taux est passé à 60 % en 2022. Le catalogue de Cora, filiale d’Autodistribution spécialisée dans les pièces de carrosserie et dans le vitrage, va s’enrichir de 10 000 références de pièces de qualité équivalente qui ne seront pas stockées sur le site. Des accords ont été passés avec des fournisseurs tiers pour des livraisons en J+2. Cela concerne une cinquantaine de modèles auto de moins de 10 ans, souvent de marques asiatiques. Le stock de Cora se compose à ce stade de 8 000 références de pièces de qualité équivalente à l‘origine livrable à J+1.