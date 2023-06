Les équipementiers automobiles européens sont mis en difficulté

Dans une récente note, le Clepa pointe que les équipementiers automobiles européens font preuve de résistance face à la situation économique mondiale. Toutefois, plus de la moitié d’entre eux affichent une rentabilité sous le seuil de 5 % au premier trimestre 2023.

Au premier trimestre 2023, les équipementiers automobiles européens ont bien résisté, en faisant valoir des indicateurs financiers positifs (profitabilité, balance commerciale, investissements étrangers directs). En termes de rentabilité, la profitabilité moyenne a légèrement progressé (+ 0,26 %) pour atteindre 6 %. Mais le Clepa tempère ce satisfecit en indiquant que plus de la moitié d’entre eux se battent pour atteindre le niveau de rentabilité nécessaire au maintien des investissements de long terme pour accompagner les profondes mutations du secteur. Ce seuil critique se situe à 5 %.

Les exportations des équipementiers automobiles vers la Chine marquent le pas

Par ailleurs, les exportations vers la Chine ont baissé pour le deuxième trimestre consécutif, - 19 % au premier trimestre 2023 après - 9 % au dernier trimestre de 2024. La hausse des exportations vers les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont heureusement permis d’éviter une nouvelle détérioration de la balance commerciale européenne. Les importations européennes sont aussi orientées à la hausse au premier trimestre 2023, + 11 %, avec des bonds significatifs avec la Turquie (+21 %) et la Corée du Sud (+ 16 %). Les importations de Chine ont progressé de 3 %, mais le Clepa rappelle que les importations de Chine ont bondi de 59 % entre 2019 et 2022.

L’Inflation Reduction Act américain fait mal à l’Europe

En outre, les investissements étrangers directs (FDI) dans le périmètre des batteries pour les véhicules électriques se renforcent et transforment la supply chain automobile européenne. Un élément qui ne saurait masquer que d’autres investissements sur les composants et les matériaux sont à la traîne. Au cours du mois de mai 2023, les projections américaines de production de batteries ont dépassé pour la première fois celles des européens, mettant en évidence que le dispositif IRA (Inflation Reduction Act) déployé par l’administration Biden portait ses fruits et renforçait l’attractivité des Etats-Unis.

Ne pas prendre tous les effets d’annonces sur les batteries en Europe pour argent comptant

« Les équipementiers européens ont démontré leur résilience au premier trimestre 2023, mais la dégradation de la balance commerciale avec la Chine et une rentabilité moyenne assez basse ne lèvent pas toutes les inquiétudes. De surcroît, si la hausse des investissements étrangers directs constitue une bonne surprise, il faut garder à l’esprit que tous les projets annoncés ne se matérialiseront pas et que la livraison de certains projets prendra du temps », conclut Nils Poel, responsable du pôle Marché du Clepa.

