Les essieux électriques SAF TRAKr primés

Les essieux électriques SAF-Holland SAF TRAKr pour le freinage régénératif et l'assistance à la traction préservent l'environnement, aussi bien lors de leur production qu’en utilisation. Le freinage à récupération d'énergie du SAF TRAKr réduit la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les émissions de particules de la remorque. L'essieu, particulièrement silencieux, assiste également la conduite du tracteur dans des conditions routières difficiles. En outre, l’équipementier a éliminé l'utilisation de terres rares et de cuivre dans la production de ses essieux.

Les essieux de remorque électriques peuvent être utilisés, par exemple, pour faire fonctionner en permanence les unités de réfrigération des véhicules de transport sous température dirigée en utilisant uniquement l'énergie électrique. Dix véhicules de présérie sont déjà en circulation en Europe. D'ici la fin de l'année, 50 remorques de différents constructeurs seront équipées avec cette nouvelle génération d’essieux. Cinquante autres véhicules de présérie sont prévus pour 2022, avant le démarrage de production en série programmé pour la fin du premier trimestre.