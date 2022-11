Les excellents résultats de Parts Holding Europe

C’est désormais du côté de D’Ieteren, devenu actionnaire de Parts Holding Europe cet été, qu’il faut se tourner pour avoir des nouvelles des résultats financiers du groupe de distribution de pièces détachées.

Selon le quotidien belge L’Echo, le groupe D’Ieteren a vu son action terminer en léger recul après les résultats de sa filiale PHE. Pourtant comme l’indique le journal, le groupe de distribution d'Arcueil a publié d'excellents résultats au troisième trimestre avec des ventes en hausse de 18,7 % et 15,4 % depuis le début de l'année, au-dessus de certaines estimations financières.

Du côté de chez ING, on note une expansion de la marge de 140 points de base à 14,4%, aidée par de forts volumes et une hausse des prix, +6-7%, avec un impact favorable sur la rentabilité. Un analyste financier de chez KBC Securities indiqu’« il semble que les résultats de PHE sont bien au-dessus des attentes initiales de l'introduction en bourse ainsi que des propres estimations de D'Ieteren. Le groupe s'attendant à ce que PHE contribue au moins de 100 millions d'euros au bénéfice ajusté avant impôts d'ici à 2023. Avec encore un trimestre à parcourir, ce nombre s'élève déjà à 86,6 millions d'euros depuis le début de l'année »

Cependant, chez ING on se montre plus nuancé. Le bancassureur pointe deux faiblesses dans les comptes financiers de PHE : une forte hausse du besoin en fonds de roulement et l'impact de la hausse des coûts de l'énergie. Il prédit que les chiffres du quatrième trimestre et de 2023 de PHE pourraient être affectés par ces deux facteurs. Voilà pourquoi le titre D’Ieteren a légèrement fléchit, à quoi s’ajoute l'inquiétude pour la situation en Chine.