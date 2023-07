Les experts en automobile souhaitent être des contrôleurs de la mobilité verte

Alors que les décideurs politiques discutent actuellement de la possibilité d'instaurer un Ecopass dérogatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions (ZFE), les experts en automobile rappellent leur légitimité à contrôler les émissions polluantes des véhicules, au même titre, voire plus, que les contrôleurs techniques.

Président de la Fédération française de l’expertise automobile, François Mondello s’est dernièrement exprimé dans le cadre d’une tribune pour interpeller les pouvoirs publics. Dans son courrier, le responsable rappelle qu’au-delà de jouer un rôle sur la sécurité automobile, les experts se donnent aussi comme mission de rendre la mobilité plus verte.

Les propos du responsable font suite aux propositions formulées le 14 juin dernier par le Sénat au sujet de l’acceptabilité sociale des ZFE et d’une possible mise en place d’un Ecopass dérogatoire, sorte de vignette Éco-entretien. Cette dernière pourrait permettre aux véhicules parfaitement entretenus, donc conformes au niveau de leurs rejets polluants, de circuler dans les ZFE. Le contrôle des émissions s’opérant lors du contrôle technique.

« En tant que tiers de confiance, la profession de l’expertise en automobile souhaite agir, dans un cadre d’intérêt général, pour la mobilité durable, à l’image de ce qu’elle fait déjà dans son action quotidienne pour la sécurité routière. La profession de l’expertise automobile serait tout à fait légitime, tout comme le contrôle technique, pour délivrer cette vignette », écrit François Mondello.

Et de poursuivre : « Comme pour le contrôle technique, nos professionnels répondent d’un statut de tiers de confiance, indépendant du secteur économique de la réparation automobile. Nos centres d’expertise ont les moyens de se doter d’un matériel itinérant, identique à celui des centres de contrôle technique et de se former à l’analyse des résultats. Les propriétaires de véhicules pourraient nous solliciter sur demande spontanée mais aussi à l’occasion des 4.5 millions d’expertises réalisées chaque année par notre secteur d’activité. »

« Les experts pourraient de plus, contrairement aux contrôleurs techniques, conduire une action d’information et d’explication quant à l’éco-maintenance. »

« Si d’aucuns attendent l’expert en automobile dans ce registre de santé publique au prétexte qu’il serait exclusif des activités d’expertise automobile du Code de la route, j’affirme tout au contraire que cela n’est pas vrai dès lors que les activités extérieures à réaliser ne sont pas de nature à porter atteinte à son indépendance garantie par l’État. Ne serait-il pas dommage de ne pas associer la profession de l’expertise automobile, parfaitement structurée et présente dans les territoires, à la politique environnementale et de préservation de la santé publique ? », interpelle le patron des experts.