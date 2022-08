Les experts mettent les bouchées doubles pour traiter les sinistres liés à la grêle

Face à cette demande aussi imprévue que soudaine, la Fédération française de l’expertise automobile (FFEA) annonce que les équipes des 500 entreprises ou cabinets d’expertise automobile se sont pleinement mobilisées pour répondre le plus rapidement possible aux demandes des sinistrés. Des renforts d’experts en automobile de cabinets des secteurs épargnés sont donc venus épauler les cabinets des secteurs les plus touchés, sans oublier les équipes administratives.

Aussi, afin d’optimiser les procédures d’indemnisation et permettre aux automobilistes de retrouver rapidement leur mobilité, des procédures spéciales ont été instaurées.

Malgré tous les efforts et cette mobilisation sans précédent depuis le dernier gros événement climatique de 2014, un allongement des délais d’intervention reste malheureusement inévitable et la profession est pleinement consciente de la gêne que cela peut occasionner pour les automobilistes concernés. « Je tiens à exprimer toute ma solidarité aux automobilistes qui ont été touchés par ces violents orages de grêle et les assurer de la mobilisation de la profession d’expert en automobile pour qu’ils retrouvent le plus rapidement possible leur mobilité », déclare François Mondello, président de la FFEA.