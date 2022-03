Les femmes, l'automobile et l'entreprise : Rencontre avec Dominique Serra, fondatrice du Rallye Aïcha des Gazelles

En cette Journée internationale pour les droits des femmes, L'Automobile & L'Entreprise et Dominique Serra, pionnière dans le sport automobile et fondatrice du Rallye Aïcha des Gazelles, ont souhaité rendre hommage à toutes les femmes qui ont investi les métiers de l'automobile, traditionnellement masculins.

Si le secteur se féminise, avec 107 600 femmes actives, salariées ou indépendantes travaillant dans les services de l’automobile en 2021, l'évolution est lente et les préjugés tenaces. Car se faire une place en tant que femme dans ce milieu n'est pas toujours chose facile, et cela l'était encore moins dans les années 1990 lorsque Dominique Serra, pionnière du sport automobile, a décidé de créer le tout premier raid 4x4 féminin sous le nom de Rallye Aïcha des Gazelles. Cette compétition inter-entreprise et 100 % féminine, aujourd'hui mondialement connue, s'est imposée grâce à un positionnement différent, prônant l'éco-conduite et un engagement environnemental fort. Cette année, 195 équipages prendront le départ de la course dans dix jours, le 18 mars prochain. Rencontre avec Dominique Serra, fondatrice du Rallye Aïcha des Gazelles.