Les Fiat 500 X et Tipo succombent à la micro-hybridation 48 V

Fiat introduit une nouvelle génération de moteur essence sous le capot de son SUV urbain 500 X et de la compacte Tipo. Petite particularité, cette nouvelle motorisation intègre une technologie mild hybrid 48 volts, permettant d'abaisser consommations et émissions de dioxyde de carbone (CO2).

Le constructeur automobile turinois Fiat poursuit les efforts d'électrification de sa gamme. Si le catalogue n'intègre toujours pas de véhicule hybride ou hybride rechargeable, les clients de la marque peuvent rouler en 100 % électrique avec la troisième génération de 500 (et ses dérivés 500C et 500 3+1) ou dans des modèles équipé d'une technologie de micro-hybridation 12 volts - sur les Panda et 500 Hybrid - et désormais 48 volts sur les Tipo et 500 X Hybrid.

« Le voyage de Fiat vers l'électrification se poursuit. Avec le lancement des 500 X Hybrid et Tipo Cross Hybrid, nous pouvons désormais proposer à tous nos client une solution de mobilité durable, quels que soient leurs besoins de déplacement, avec une technologie simple et pour un coût abordable. [...] Ce voyage vers la mobilité durable va bien au-delà, avec l'objectif de lancer un nouveau véhicule chaque année dès 2023. Chaque modèle disposera d'une version avec motorisation électrique, pour parvenir à une gamme entièrement électrique à partir de 2027 », souligne Olivier François, le P-DG de Fiat, dans un communiqué.

Gains de consommation

La berline compacte et le SUV urbain reçoivent une nouvelle génération de moteur essence FireFly. En l'espèce un quatre-cylindres 1.5 l 130 chevaux développant 240 Nm de couple et couplé à une boîte de vitesse automatique à double embrayage qui un petit moteur électrique 48 volts de 15 kW (20 ch). Soit le même ensemble que celui déployé récemment sous le capot des Jeep Renegade et Compass eHybrid.

Selon le constructeur, ce nouveau bloc essence mild hybrid, consomme évidemment moins que son équivalent non électrifié. Fiat avance un gain de 11 % par rapport au 1.3 l Firefly T4 150 ch disponible sur le SUV 500 X. La marque avance même des valeur en nette baisse par rapport aux motorisations diesel équivalentes proposées sur les deux véhicules. Sur la Tipo Cross Hybrid, la consommation moyenne (cycle WLTP) s'élèverait à 4,7 l/100 km contre 5 l/100 km avec le 1.6 l Multijet 130 ch. La 500 X Hybrid avance pour sa part une consommation de 5,1 /100 km contre 5,4 l/100 km en diesel.

Côté tarifs, cette motorisation électrifiée est accessible dès 25 990 euros sur la compacte et dès 29 790 euros sur le SUV. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes pour des livraisons prévues à compter du mois d'avril.