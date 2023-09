Les flottes automobiles des collectivités accèdent à l'autopartage via l'Ugap avec Keematic Carpool

L'Ugap fait entrer dans son catalogue multi-éditeurs la solution d'autopartage Keematic Carpool. La solution automatise la gestion de flotte de véhicules en pool et permet de collecter les données des véhicules à partir de boitiers télématiques embarqués.

Fruit d’un travail de fond mené par ses équipes et le groupe BS qui assure sa distribution, Keematic Carpool fait son entrée au catalogue de l'Ugap. Administrations, collectivités locales et établissements de santé peuvent dorénavant opter pour cette solution afin de gérer leur flotte de véhicules partagés.

Une application pour traiter les données et gérer les réservations des véhicules

La mutualisation de coûts est une préoccupation importante des administrations et collectivités locales. C’est aussi une démarche qui a valeur d’exemple, et surtout si elle s’accompagne d’impacts positifs en termes de réductions des rejets de CO2.

Pour accompagner simplement ses clients, la start-up française, installée à Tarbes, a évolué vers une solution riche en fonctionnalités uniques et en traitement des données des véhicules. Son application permet de visualiser en un écran chacun des voyants de chaque véhicule, les alertes, le kilométrage... Le plus de la solution réside dans sa facilité d’installation en mode saas et son algorithme intelligent d’allocation des véhicules en pool.