Les flottes commencent à se détourner des véhicules hybrides rechargeables

Souvent mal utilisés par les collaborateurs et fiscalement pas si avantageux que ça, les modèles PHEV n'ont plus grâce aux yeux des gestionnaires de parc. Leurs immatriculations ont reculé de 11,85 % en 2022.

Bien représentés au sein des catalogues des différents constructeurs automobiles, les véhicules hybrides rechargeables réunissent le meilleur des deux mondes : celui du thermique et de l’électrique. Pour mémoire, ces automobiles embarquent sous leur capot un moteur essence ou diesel ainsi qu'un bloc électrique et une batterie dont la capacité est suffisante pour évoluer en 100 % électrique sur des trajets moyens (environ une cinquantaine de kilomètres).

D'après les données de l'Arval Mobility Observatory, quelque 59 350 véhicules particuliers et utilitaires légers hybrides rechargeables ont fait leur entrée en flottes tout au long de l'année 2022. Un volume en repli de 11,85 % par rapport à l'année précédente.

« Considérée par les gestionnaires de parcs comme un bon outil de transition écologique, la motorisation hybride rechargeable a souffert l’année dernière des problèmes de livraison de véhicules. Elle a sans doute également subi une désaffection des gestionnaires, en raison de coûts d’usage à la hausse, liés à une mauvaise utilisation des conducteurs et à un recours trop important au thermique par rapport à l'électrique », avance l'organisation.

Quels ont été les véhicules hybrides rechargeables les plus immatriculés en flottes l'an passé ?

Dans ce volume de près de 60 000 véhicules, certaines marques et certains modèles se distinguent plus particulièrement. Notons que la production des constructeurs français est particulièrement appréciée des flottes ainsi que certains modèles premium allemands. Les constructeurs coréens Kia et Hyundai bénéficient également d'une importante part de marché en BtoB.