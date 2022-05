Les flottes et la data : des données sous-exploitées ?

Dans un monde où le digital est roi, la donnée fait figure de reine. Le monde des flottes automobiles ne fait pas exception puisque chaque véhicule peut désormais devenir une source d’informations aidant à décrypter les usages de mobilité et à les améliorer. Utile mais sensible, la data doit cependant encore convaincre pour être pleinement profitable à tous.

« Il y a encore 5 ou 6 ans, la remontée de données se faisait exclusivement par l’installation de boîtiers embarqués dans les véhicules et les informations perçues (identification, démarrage, accéléromètre, données GPS, le tout horodaté) étaient réduites. Bref, c’était sommaire mais à l’époque où le responsable de parc avait pour métier la gestion de l’activité des itinérants et non la gestion du véhicule en lui-même, cela suffisait », se souvient Olivier Picard, directeur général d’Océan, spécialiste de la gestion de flotte et filiale à 100 % d’Orange depuis 2019. « Puis est arrivé le CAN BUS et aujourd’hui tous les véhicules possèdent un protocole informatique embarqué que l’on écoute pour récupérer une masse de données beaucoup plus importante. Elles sont d’ailleurs tellement affinées qu’on pourrait savoir si un clignotant ne fonctionne pas, comme si le conducteur passait un contrôle technique quotidien ! », ajoute-t-il.

Pour la maintenance prédictive, la collecte de données s’avère donc un outil essentiel. Mais pas seulement. « Nous souhaitons développer de nouveaux services répondant à de nouveaux besoins et la gestion de la data s’y inscrit pleinement », concède Olivier Dutrech, directeur Innovation du groupe Fraikin, dont l’activité de loueur de véhicule industriel s’est diversifiée avec l’accélération de la digitalisation. Néanmoins, « un chiffre brut ne veut pas dire grand-chose. Il est donc important de le contextualiser et de voir son évolution pour piloter la flotte, baisser les coûts, changer de réseau de garages, etc. », fait valoir Franck Gavand, data manager du groupe Fatec, qui concentre plus de 20 ans de données collectées sur 350 000 véhicules. « Avec de la data enrichie par des algorithmes, la productivité du véhicule peut s’en trouver améliorée par un gain de productivité jusqu’à 30 % lors d’une tournée », note aussi le directeur Innovation du groupe Fraikin.