Les flottes lauréates du challenge d’éco-conduite C-Cube 2022 sont…

Lancé début janvier par A4MT (Action for Market Transformation), le concours C-Cube a récompensé hier, jeudi 8 septembre, les flottes ayant réalisé les meilleurs résultats en termes d’économie d’énergie. « Au global, sur les 6 mois du challenge, les 600 conducteurs engagés ont réalisé des économies représentant 122 tonnes de CO2 et la consommation de 25 Français », a souligné Jean-Baptiste Thevenot, head of mobility transition programs chez A4MT, avant de récompenser les gagnants parmi les 27 équipes engagées.

Les lauréats du challenge C-Cube 2022 sont…

Prix de la Sobriété d'usage : 3. TSF siège ; 2. TSF IDF ; 1. Orange.

: 3. TSF siège ; 2. TSF IDF ; 1. Orange. Prix de la Réduction des émissions de CO2 : 3. TSF IDF ; 2. Dalkia Comex ; 1. TSF siège.

: 3. TSF IDF ; 2. Dalkia Comex ; 1. TSF siège. Prix du Meilleur animateur : ex-aequo Lionel Laporte d’Orange et Philippe Ellissondo de Lactel.

: ex-aequo Lionel Laporte d’Orange et Philippe Ellissondo de Lactel. Prix de la Meilleure entreprise : 3. AptiSkills, 2. Dalkia, 1. TSG.

Toute la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise, partenaire média de l'évènement, félicite encore l'ensemble des participants.

Prêts pour un nouveau challenge ?

Vous n’étiez pas prêt ou vous n’aviez pas encore entendu parler de C-Cube ? Pas de panique ! Le concours, né en début d’année 2022, aura bel et bien une saison 2 pour laquelle les organisateurs annoncent déjà plusieurs nouveautés. Dans l’objectif d’aider les gestionnaires de flotte à maintenir une mobilisation accrue tout au long du concours, l’application dédiée fera peau neuve pour devenir plus ludique. Les modules d’e-learing sur l’éco-conduite seront complétés par une offre de formation en présentiel, pouvant entrer dans le cadre du budget formation des entreprises. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et le top départ sera donné le 1er janvier 2023.