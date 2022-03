Les flottes passent à l’éco-conduite avec le MOOC WeNow

Réputée pour sa solution connectée formant les salariés, de manière personnalisée et ludique, à l’éco-conduite, WeNow décline à présent cet apprentissage sous forme de MOOC (acronyme de « Massive Open Online Course »). Disponible sur la plateforme Edtech EngageNow de WeNow, cette solution permet de former massivement leurs collaborateurs pour des entreprises disposant d’importants parcs automobiles, comme dans le secteur des travaux publics ou des services.

Un autre moyen de verdir sa flotte

Les modules de formation reprennent quant à eux l’approche déployée par l’entreprise à mission WeNow depuis ses débuts en 2014. À savoir des formations spécifiques à chaque type de véhicules (thermiques, hybrides, électriques mais aussi utilitaires), une méthodologie s'appuyant sur les dernières avancées en termes de sciences de l’éducation – « afin que chaque formation facilite le passage à l’action concrète », précise WeNow – et, enfin, une certification assurant une mobilité professionnelle orientée vers la transition énergétique à l’issue des cours.

Il faut dire que l’éco-conduite offre bien des avantages en matière de verdissement d’un parc. En plus de compenser les émissions de CO2 résiduelles, pratiquer l'éco-conduite agit sur le TCO des flottes. Dans le contexte économique actuel où les prix des carburants flambent, l'éco-conduite peut ainsi réduire les consommations de 10 à 15 % et donc améliorer la gestion de ce poste de dépenses, estime WeNow.