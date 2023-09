Les Français achètent-ils « encore beaucoup trop de véhicules chinois », comme l'affirme Emmanuel Macron ?

En France, « on est attachés à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l’adore ! ». La tirade d'Emmanuel Macron sur la place de l'automobile dans la société française restera dans les mémoires. Au grand dam des mouvements écologistes et des ardents défenseurs des mobilités propres, vélo en tête.

Interrogé sur la feuille de route française de la transition énergétique, le président de la République a affirmé qu'il faut « continuer l'électrification de nos véhicules. [...] On doit pousser les ménages à céder les vieux diesel et les vieux véhicules thermiques comme on dit pour aller vers de l'hybride [...] et progressivement vers plus d'électrique. »

Et d'insister sur la bonne méthode à adopter : « on doit le faire en étant intelligents : c'est-à-dire en produisant les véhicules et les batteries chez nous. [...] Nous sommes en train de re-produire des véhicules électriques sur le sol français. Avant, on en produisait moins. Mais, ceux qui sont achetés sont encore beaucoup trop chinois ».

Véhicules « made in China » ou véhicules chinois ?

Les Français préfèrent-ils vraiment les véhicules électriques chinois ? Rien n'est moins sûr. D'autant qu'il convient de faire une distinction entre les véhicules produits en Chine par des constructeurs étrangers - comme les Dacia Spring ou Tesla Model 3 - et les véhicules commercialisés par des constructeurs chinois. À l'image des Leapmotor T03 ou BYD Dolphin par exemple.

Pour mémoire, selon les données d'AAA-Data pour la PFA, entre le 1er janvier et le 31 août dernier, 1 374 611 véhicules neufs (VP + VUL) ont été immatriculés en France. Dont 192 414 véhicules 100 % électriques. Ce qui représente une part de marché de 14 %.

À noter que ce volume de voitures zéro émission est composé de 46 358 unités chinoises, répondant aux deux définitions apportées plus haut. Ainsi, à l'issue des huit premiers mois de l'année, 24 % des véhicules électriques neufs mis à la route en France (et 3,4 % des immatriculations totales) peuvent être considérés comme chinois.

Quels sont les véhicules 100 % électriques chinois plébiscités par les Français ?

Un quart des ventes de véhicules électriques neufs revient à des productions chinoises. Que ces véhicules soient achetés par des particuliers ou des personnes morales, comme les flottes d'entreprise. Mais, certaines marques et certains modèles rencontrent davantage de succès que d'autres, comme l'indique notre Top 25 des immatriculations de véhicules 100 % électriques en France.

TOP 25 des immatriculations de VE en France Rang Marque/modèle Immatriculations Lieu de production 1 TESLA Model Y 22 423 Allemagne 2 DACIA Spring 18 697 Chine 3 PEUGEOT e-208 16 732 Slovaquie / Espagne 4 FIAT 500e 15 163 Italie 5 TESLA Model 3 11 930 Chine* 6 RENAULT Mégane E-Tech 11 407 France 7 MG MOTOR MG4 10 264 Chine 8 RENAULT Zoe 5 434 France 9 RENAULT Twingo E-Tech 4 678 Slovénie 10 MINI Mini Hatch 4 048 Royaume-Uni 11 HYUNDAI Kona Electric 3 790 République tchèque 12 PEUGEOT e-2008 3 660 Espagne 13 VOLKSWAGEN ID.3 3 249 Allemagne 14 KIA e-Niro 3 226 Corée du Sud 15 OPEL Corsa-e 2 748 Espagne 16 RENAULT Kangoo E-Tech 2 380 France 17 PEUGEOT e-Rifter/e-Partner 2 293 Espagne 18 VOLKSWAGEN ID.4 2 235 Allemagne 19 SKODA Enyaq iV 2 206 République tchèque 20 CITROËN ë-Berlingo 2 193 Espagne 21 CITROËN ë-C4 2 140 Espagne 22 MG MOTOR ZS EV 2 126 Chine 23 KIA EV6 1 929 Corée du Sud 24 FORD e-Transit 1 910 Turquie 25 CUPRA Born 1 561 Allemagne

* La Tesla Model 3 est produite en Chine comme aux États-Unis, mais les exemplaires destinés au marché européen proviennent majoritairement de l'Empire du Milieu.

Installés aux rangs 2, 5 et 7 les modèles Dacia Spring, Tesla Model 3 et MG Motor MG4 représentent à eux seuls l'écrasante majorité (40 891 unités) des importations de véhicules électriques chinois. Logique puisque leur production aux quatre coins de l'Empire du Milieu permettent à leurs constructeurs de les proposer à des prix imbattables.

Pour mémoire, la Dacia Spring est accessible à partir de 20 800 euros (hors bonus), la Tesla Model 3 l'était dès 41 990 euros avant son restylage tandis que le ticket d'accès de la MG 4 est fixé à 29 990 euros.

L'industrie automobile française prête à prendre sa revanche

Au sein de l'Hexagone, de nombreux véhicules 100 % électriques sont déjà produits. Néanmoins, il subsiste encore un déséquilibre entre la production de véhicules utilitaires légers et de véhicules particuliers zéro émission.

Réputés en Europe pour leurs VUL, les constructeurs français assemblent indifféremment les versions thermiques et électriques de leurs fourgons sur les mêmes chaînes.

L'usine Renault de Maubeuge produit le Kangoo E-Tech (et ses dérivés Nissan Townstar EV et Mercedes-Benz eCitan), celle de Batilly se charge du Master Z.E.. Du côté de Stellantis, l'usine SevelNord d'Hordain fabrique les Citroën ë-Jumpy / Peugeot e-Expert / Fiat e-Scudo / Opel Vivaro-e et Toyota Proace Electric.

Pionnière des électriques modernes et désormais en fin de vie, la Renault Zoe est toujours assemblée au sein de l'usine de Flins. Sa grande soeur, la Renault Mégane E-Tech Electric l'est à Douai et partagera prochainement ses chaînes avec le nouveau Renault Scénic E-Tech Electric. Enfin, dans quelques mois c'est la nouvelle Renault 5 Electric qui sortira également de ce site et quelques mois plus tard, sa cousine la nouvelle Nissan Micra.

Enfin, les usines Stellantis situées en France produisent aussi des véhicules électriques. Le DS 3 E-Tense sort du site de Poissy (comme l'Opel Mokka-e). Les Peugeot e-308 / e-308 SW sont produites à Mulhouse et seront bientôt accompagnées de la Peugeot e-408. Le nouveau Peugeot e-3008 doit lui être assemblé à Sochaux.

La production en cours ou à venir de tous ces modèles 100 % électriques sera-t-elle suffisante pour donner raison Emmanuel Macron, selon qui « d’ici à la fin du quinquennat on aura au moins 1,5 million de véhicules électriques produits » sur le territoire national ? Rendez-vous en 2027.