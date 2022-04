Les Français toujours plus friands de vélos

Il y a toujours plus de vélos mis en circulation en France. D’après l’Observatoire du cycle 2022, publié par l’Union Sport & Cycle, 2 789 545 vélos neufs ont été commercialisés l’an passé dans l’Hexagone. Les ventes de vélos ont donc progressé de 3,9 % en volume par rapport à l’année précédente et de 15 % en valeur, générant près de 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires rappellent les principaux acteurs de la filière (fabricants comme distributeurs).

En prenant en compte les pièces et accessoires, le marché français du vélo pèse 3,45 milliards d’euros. En réalité, cela est sûrement beaucoup plus puisque les transactions concernant les cycles d’occasion ne sont pas prises en compte dans ce baromètre. Quoi qu’il en soit, sur ces 2,8 millions de nouveaux vélos mis à la route l’an passé, près de 600 000 exemplaires étaient des vélos à assistance électrique (VAE). C’est-à-dire équipés d’une petite batterie permettant au cycliste de fournir mois d’effort mais aussi et surtout, de se déplacer plus vite.

Si l’engouement pour ces VAE ne se dément pas (leurs ventes ont progressé de 28 %), il convient de garder en tête que le prix moyen d’un tel équipement approche les 1 600 euros. Un coût non négligeable pour les actifs qui souhaitent s’équiper et ainsi entrer dans la communauté des « vélo-taffeurs ». Toutefois, rappelons que l’addition peut être en partie adoucie grâce à de multiples aides à l’achat (régionales ou locales) pouvant se cumuler avec le bonus de l’État. Accordé sous conditions de ressources, ce dernier ne peut excéder 200 euros (1 000 euros dans le cas d’un vélo cargo).