Les franchisés Midas se donnent rendez-vous ce vendredi à Paris

Après deux longues années sans rencontre, l’Association des Franchisés du réseau Midas (AFM) organisera le 18 mars prochain son assemblée générale. Le rassemblement se tiendra à Paris au LAHO Business Center de 9h30 à 18h00 (proche de la gare de Lyon). Il sera suivi d'une soirée avec la présence du comité de direction de Midas France et des fournisseurs de l’enseigne.

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir à nouveau réunir nos adhérents pour reprendre une vie normale, nécessaire au bon fonctionnement d’une association. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger et débattre de sujets internes et externes au réseau » commente Pascal Bardoz, vice-président de l’AFM.

La direction de l’association a placé l’assemblée sur le thème de l’avenir de l’après-vente avec comme intervenants le GIPA, Car Studio et Julien Gourand, directeur général de Midas France.

« Notre objectif est d'apporter à nos adhérents un éclairage le plus complet possible sur la situation du marché de l'après-vente. Quelles perspectives face à l’électromobilité ? Quel sera le poids du marché à court, moyen et long terme ? Le vieillissement du parc est-il une chance ? Quelle part de marché pour les réseaux indépendants ? Autant de questions auxquelles nous apporteront des éléments de réponses » détaille le franchisé.

L’Association des Franchisés du réseau Midas a été créée en 1986. A ce jour, elle fédère la moitié des franchisés. Elle représente les adhérents auprès des instances dirigeantes de l'enseigne (Midas France, Midas Europe et Groupe Mobivia). Elle contribue à la vie et à la dynamique du réseau en participant aux nombreuses commissions (Marketing-Pub, Informatique, RH, Techniques..) et aux groupes de travail plus ponctuels (modèle éco du concept, refonte du contrat de franchise). Cela représente 10 à 20 jours d'investissement personnel pour les membres actifs. Son fonctionnement est permis par les cotisations des adhérents et une allocation statutaire versée par Midas France.