Les Gants Blancs, le réseau des professionnels du car staging

Créé en 2022 par Jean-Marc Devaux, le réseau les Gants Blancs mise sur les professionnels qui ont déjà fait leurs preuves en matière de technique et de relation client. Le réseau met en avant cinq métiers spécialisés dans le car staging, ou l'hyper carrosserie : le débosselage sans peinture, les retouches, les jantes, les cuirs et tissus, et la réparation esthétique. Côté clientèle, il s'adresse à la fois aux professionnels du VO, aux entreprises/gestionnaires de flotte et aux particuliers. Le réseau surfe sur les nouveaux usages de la voiture, en permettant aux automobilistes et gestionnaires de flottes d'éviter les pénalités de restitution en cas de location (longue ou courte durée, ou avec option d'achat), en effectuant des rénovations à moindre coût. Les techniques utilisées consistent à réparer plutôt que de remplacer. L’objectif est ainsi de débosseler ce qui serait réparé en carrosserie traditionnelle, ou faire un raccord au lieu de repeindre un élément complet, rénover une jante, mais aussi rénover un intérieur abîmé et effacer les micro-rayures. De quoi réduire au maximum les frais de remise en état ainsi que le temps d’intervention, et faire un petit geste pour l’environnement.

Un best of des professionnels

Côté professionnels, le réseau s'adresse notamment aux carrossiers et aux professionnels de l'automobile en quête de diversification d'activité, dans un secteur toujours plus concurrentiel et soumis aux mutations. Comme prérequis, le professionnel doit avoir fait ses preuves dans l'un des cinq métiers de la rénovation esthétique, et disposer d'un local adapté au métier et à l'accueil de clients supplémentaires. Les cinq savoir-faire concernés étant trop différents les uns des autres pour constituer une franchise, le réseau fonctionne sous forme d'acceptation de la charte de qualité rédigée par le réseau et la signature d'un contrat de licence. Ce dernier comprend l'exploitation du nom « Les Gants Blancs », un panneau daté, ainsi que les bonnes règles de relation client. Ce contrat de licence est à renouveler chaque année. Enfin, chaque atelier agréé Les Gants Blancs propose son propre devis et facture directement au nom de sa société.

Le réseau se qualifie d’apporteur d’affaires et s’occupe de les faire connaître, notamment via les réseaux sociaux, auprès de trois cibles : la restitution de leasing, les particuliers (vente/reprise) ou professionnels du VO. Le réseau Les Gants Blancs compte à ce jour une vingtaine d’ateliers agréés en France. L’ambition est de construire un réseau autour des cinquante à cent meilleurs dans leurs domaines, et de compter une implantation par département d’ici à deux ans. L’objectif du réseau est également de mieux faire connaître le savoir-faire de ces professionnels. En attendant, Jean-Marc Devaux ne cache pas ses recherches de partenariats.