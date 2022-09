Les gaziers appellent à la prudence face au B100

Le collectif d’opérateurs de stations multi-énergies composé notamment de Gaz’up, Primagaz et Proviridis a déposé le 16 juin dernier un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 rendant les véhicules fonctionnant au biodiesel B100 exclusifs éligibles à la vignette Crit’Air 1.

Le Conseil d’Etat vient de rendre une première décision par laquelle il a considéré qu'il n'y avait pas d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté. Il a néanmoins indiqué que la requête en annulation serait jugée par ses soins d'ici la fin de l'année.

« Si le Conseil d’Etat n'a pas jugé qu'il y avait urgence à suspendre l'arrêté, il a néanmoins considéré qu'il y avait une urgence à se prononcer sur le fond de notre recours. La décision rendue ne préjuge absolument en rien de son appréciation quant à la légalité de l'arrêté » précise le collectif.

Ainsi, le groupe maintient que cet arrêté remet en cause une classification pourtant bien établie des carburants pour les poids-lourds, autobus et autocars selon leur potentiel polluant que rien ne permet de justifier en l’état actuel de la documentation technique disponible. Le collectif rappelle que l’analyse comparative des certificats d’homologation constructeurs démontre qu’à fin juin, le parc français de camions homologués avec du biodiesel de type B100 émet plus de NOx (+11%) et plus de particules en nombre (+26%) que son équivalent fonctionnant au diesel B7.

Au regard de ces constatations, le collectif soutient avec force sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 et demeure confiant dans les suites qui seront apportées à ce dossier.

« Nous appelons les transporteurs français qui souhaitent rouler dans les zones à faibles émissions, à rester très prudents avant d’investir dans le biodiesel B100 dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le fond » prévient le collectif pour qui seuls le (bio)GNV, l’électrique et l’hydrogène restent les solutions les plus pertinentes en matière de moindre pollution.