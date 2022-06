Les groupements des concessionnaires Citroën, DS et Peugeot amorcent un regroupement autour de Jacques-Edouard Daubresse

La rumeur courait depuis plusieurs semaines, elle est désormais officialisée : les groupements de concessionnaires des marques du groupe Stellantis ont décidé de s'unir et de créer des synergies. Et c'est à travers Jacques-Edouard Daubresse, ancien directeur de la marque DS et récemment nommé directeur général du groupement des concessionnaires automobiles Peugeot (GCAP), que cette synergie va s'organiser. Jacques-Edouard Daubresse est ainsi nommé directeur général délégué du groupement des concessionnaires Citroën et DS (GCC & DS).

Une nouvelle structure de groupement pour les marques de Stellantis

« Dans l'attente de créer la structure associative qui pourra, à terme, travailler pour l’ensemble des groupements des marques de Stellantis, explique le groupement dans son communiqué, Jacques-Edouard Daubresse est nommé, à compter du 13 juin, directeur général délégué du groupement des concessionnaires Citroën & DS (GCC & DS) avec pour mission principale de développer les synergies entre les différents groupements des concessionnaires du groupe Stellantis et, dans un premier temps, avec le groupement des concessionnaires automobiles Peugeot (GCAP) ». Il rapportera pour le GCC & DS au président Christophe Deluc.

« À un moment charnière de l'évolution de la distribution automobile et devant les multiples défis qui attendent les réseaux, il nous est apparu nécessaire d'accélérer les démarches déjà engagées depuis maintenant plusieurs années avec nos collègues du GCAP au travers de groupes de travail communs (PR, VO, après-vente, informatique, etc.) ainsi que sur les sujets transversaux déjà travaillés ensemble avec nos collègues du GNCO et du GDFCA (futurs contrats, etc.), déclare Christophe Deluc, président du GCC & DS. Jacques-Edouard Daubresse, dont les compétences professionnelles et les valeurs personnelles ont déjà pu être appréciées par nos collègues, va nous aider à franchir une nouvelle étape dans la professionnalisation de nos activités actuelles et de celles que nous souhaitons développer ». Et d'ajouter : « À cette fin, et en concomitance avec le GCAP, nous nommons Jacques-Edouard Daubresse en tant que directeur général délégué. Sous l'autorité du président, avec l'appui de notre secrétaire général Jacques Rio et des membres du bureau, il aura la responsabilité de mettre en place les synergies nécessaires avec les autres groupements, à commencer par le GCAP ».

Retrouver un dialogue équilibré et fort avec Stellantis

Depuis la naissance du groupe Stellantis et la résiliation de l'ensemble des contrats de distribution du groupe l'an passé, les relations se sont dégradées entre les concessionnaires et la direction de Stellantis. Plusieurs groupements ont d'ailleurs vécu encore récemment de graves crises avec leur marque. Depuis plusieurs mois, les groupements de concessionnaires souhaitaient créer cette synergie entre leurs structures afin de pouvoir rééquilibrer le dialogue, quelquefois difficile. De nombreux distributeurs ne comprenant plus du tout l'attitude de Carlos Tavares, directeur général du groupe, à leur égard. Les différentes négociations autour des nouveaux contrats qui pourraient être des contrats d'agence ont exacerbé encore les relations déjà très tendues.

Faire face aux décisions disruptives de Carlos Tavares

Pour faire face à Stellantis, deuxième constructeur européen qui vient d'annoncer qu'il quitterait en 2022 l'ACEA, les concessionnaires ont souhaité réagir pour défendre les intérêts des distributeurs des différentes marques du groupe. Pour rappel, Jacques-Edouard Daubresse est diplômé de l’université de Paris II Assas et de l’IAE de Paris. Il a fait son entrée au sein du groupe PSA en 2004, en occupant plusieurs postes en gestion et finances en France. En 2010, il devient directeur administratif et financier aux Pays-Bas, puis en Pologne, avant de devenir directeur des opérations. En 2015, il est nommé responsable du projet de création des plateformes Distrigo pour PSA Retail en Europe. De 2017 à décembre 2020, il a occupé le poste de directeur des pièces et services pour les marques du groupe PSA en France.