Les groupements des concessionnaires du groupe Stellantis se fédèrent au sein d'une nouvelle association

À l'heure de la mutation vers l'électrique, de la digitalisation et de l'évolution de la distribution automobile vers le contrat d'agence, les groupements des marques du groupe Stellantis ont décidé de mettre leurs efforts en commun au sein d'une même association. Les groupements des marques Peugeot, Citroën et DS ont donc créé officiellement, le 19 octobre, l'Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS) pour porter leur voix auprès du constructeur.

Les présidents de groupements de concessionnaires automobiles des marques Peugeot, Citroën et DS ont constaté que l’évolution de la distribution automobile nécessitait d’accélérer la professionnalisation de leurs groupements. Ils ont souhaité mettre en commun leur expérience, leurs travaux, leurs réflexions afin d’assurer sur le long terme la rentabilité et la pérennité des concessionnaires.

Faire face à la mutation du business model de la distribution

À cette fin, ils ont décidé de créer l'Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS) afin de pouvoir affirmer l’existence d’une cohésion des réseaux travaillant avec le groupe Stellantis et de pouvoir mettre en commun les ressources nécessaires à la défense de leurs intérêts sur des sujets transversaux et communs aux différentes marques.

« Il nous est apparu nécessaire d'accélérer les synergies déjà engagées entre nous »

« À un moment très important de l'évolution de la distribution automobile et devant les multiples défis qui attendent les réseaux, il nous est apparu nécessaire d'accélérer les synergies déjà engagées depuis maintenant plusieurs années entre nos différents groupements, comme récemment sur le sujet des nouveaux contrats », déclare Christophe Deluc, président de cette nouvelle association AGGS.

Une présidence tournante est installée

Jacques-Edouard Daubresse est nommé directeur général de cette structure en appui des secrétaires généraux de chaque groupement : Jacques Rio et Jean-Pierre Pain. Cette structure est chargée de la coordination et de l’animation des sujets transversaux. Elle s’appuie sur les ressources de chaque groupement et les complète si besoin. En étroite collaboration avec leurs secrétaires généraux, elle travaille au service des différents groupements qui conservent pleinement leur rôle et leurs attributions.

Christophe Deluc (président du groupement des concessionnaires Citroën/DS) assurera la présidence la première année et François Mary (président du groupement des concessionnaires Peugeot) assurera, lui, la vice-présidence.